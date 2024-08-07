Экономика и бизнес 07.08.2024 в 17:17

В Китае состоится выездная сессия ВЭФ-2024

Там регионы ДФО представят свой экономический и инвестиционный потенциал
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Текст: Иван Иванов
В Китае состоится выездная сессия ВЭФ-2024
Выездная сессия Восточного экономического форума «Перспективы межрегионального сотрудничества Дальнего Востока России с провинциями Гуандун и Хэйлунцзян» состоится 8–9 августа в Гуанчжоу. Организаторы – министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Фонд Росконгресс при поддержке правительств провинций Гуандун и Хэйлунцзян.

- Китайская Народная Республика является одним из стратегических партнеров Российской Федерации. Отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться. Сохранение и развитие проверенных временем дружеских связей между Россией и КНР является необходимым условием поддержания стабильности в мире. При этом только устойчивость мира, сохранение доверия между странами создают условия для благополучия и безопасности людей. Эти и другие вопросы российская сторона будет обсуждать с нашими китайскими партнерами во время выездной сессии. Конечно, мы будем рады участию наших коллег в Восточном экономическом форуме, – рассказал полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В ходе выездной сессии российская делегация, в состав которой также войдут представители органов власти и бизнес-сообщества ДФО, представит экономический и инвестиционный потенциал Дальнего Востока, а также перспективные направления сотрудничества и проекты.

- Сотрудничество между Россией и Китаем охватывает большое количество областей, включая экономику, торговлю и инвестиции, оно открывает новые горизонты для ведения бизнеса. Нам важно развивать и укреплять отношения. Подобный формат выездных сессий показал свою эффективность, предоставляя возможность изучить наиболее перспективные сферы для инвестиций и особенности ведения бизнеса в стране. Интеграция открывает новые горизонты для дальнейшего сотрудничества, – отметил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

В презентациях и рабочих сессиях примут участие около 100 представителей китайского бизнеса из таких отраслей как высокотехнологичное производство, логистика, нефтехимия, СПГ, судостроение, сельское хозяйство и туризм. Также предполагается, что представители российской стороны посетят предприятия в Гуандуне.

- Выездные сессии Восточного экономического форума играют большую роль в укреплении партнерских, дружеских связей между российскими и зарубежными предпринимателями, раскрывают потенциал Дальнего Востока как площадки для продуктивного взаимодействия стран. Обсуждение главных тем мероприятия в Гуанчжоу будет продолжено в рамках деловой программы ВЭФ-2024, – подчеркнул заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Восточный экономический форум-2024 пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента России.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 209 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество с 212 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 86 странах мира, с 293 российскими общественными организациями, федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.
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