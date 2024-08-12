Экономика и бизнес 12.08.2024 в 16:52
Экспортеров Бурятии приглашают на бесплатный вебинар
Он проходит при поддержке школы управления «Сколково»
Текст: Иван Иванов
13 августа в 14:00 по московскому времени Центр поддержки экспорта Республики Бурятия со Школой управления «Сколково» приглашают на бесплатный вебинар.
На мероприятии выпускники акселератора «Экспортеры 2.0» поделятся честными экспортерскими историями со всеми сложностями.
Также будут обсуждаться следующие темы:
- Как получить субсидию на обучение на «Экспортеры 2.0» от Центра поддержки экспорта?
- Как разработать эффективную экспортную стратегию?
- Как системно выйти на экспорт уже в этом году?
За 5 лет экспортную стратегию в «Сколково» разработали уже 620 предпринимателей из более чем 40 регионов России. Каждый 5-й участник программы заключает новые экспортные контракты уже во время обучения. 7 из 10 выходят на экспорт в течение года после окончания программы.
80% от стоимости обучения можно закрыть с помощью Центра поддержки экспорта.
Старт 11-го потока «Экспортеров 2.0» - 16 сентября 2024 года. Зарегистрироваться на вебинар и узнать подробнее об акселераторе можно по ссылке.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
На мероприятии выпускники акселератора «Экспортеры 2.0» поделятся честными экспортерскими историями со всеми сложностями.
Также будут обсуждаться следующие темы:
- Как получить субсидию на обучение на «Экспортеры 2.0» от Центра поддержки экспорта?
- Как разработать эффективную экспортную стратегию?
- Как системно выйти на экспорт уже в этом году?
За 5 лет экспортную стратегию в «Сколково» разработали уже 620 предпринимателей из более чем 40 регионов России. Каждый 5-й участник программы заключает новые экспортные контракты уже во время обучения. 7 из 10 выходят на экспорт в течение года после окончания программы.
80% от стоимости обучения можно закрыть с помощью Центра поддержки экспорта.
Старт 11-го потока «Экспортеров 2.0» - 16 сентября 2024 года. Зарегистрироваться на вебинар и узнать подробнее об акселераторе можно по ссылке.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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