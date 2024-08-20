Предпринимателям Бурятии вновь предлагают субсидии по туризму. Чтобы попасть в число получателей, нужно успеть подать заявку в период с 23 августа по 16 сентября.

Отбор будет проводить министерство туризма республики Бурятия.

- Гранты предоставляются на поддержку общественных инициатив и проектов по развитию туристической инфраструктуры и на поддержку и продвижение масштабных событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в регионе, - сообщили в минтуризма Бурятии.

Первая субсидия предоставляется по пяти направлениям: оборудование для бассейнов; туристическое оборудование и снаряжение; инфраструктура для людей с ограниченными возможностями здоровья; аудиогиды; кемпинг-стоянки.

Заявки на участие принимаются онлайн на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

С более подробной информацией о том, как правильно подать заявку можно ознакомиться на сайте министерства туризма РБ.

Фото: Номер один