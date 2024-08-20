Экономика и бизнес 20.08.2024 в 11:58

Тимлюйский цементный завод стал победителем конкурса «Лидеры строительного комплекса Бурятии»

За первое полугодие предприятие увеличило производство на 5%
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Текст: Иван Иванов
Тимлюйский цементный завод стал победителем конкурса «Лидеры строительного комплекса Бурятии»
В преддверии профессионального праздника работников стройиндустрии подведены итоги второго отраслевого конкурса «Лидеры строительного комплекса Бурятии». Победителем в номинации «Лучшее предприятие производства строительных материалов» стало ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»).

Церемония чествования призеров конкурса, организатором которого вновь выступило региональное министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, состоялась в администрации Улан-Удэ. Награды представителям лучших предприятий вручил заместитель председателя правительства Бурятии Алдар Гулгенов.

Лидеров в каждой из трех номинаций определяла конкурсная комиссия. Основные критерии отбора – показатели эффективности деятельности организаций за предыдущий год: объем произведенной продукции, внедрение новых технологий, использование энергоэффективных и инновационных материалов и другие.

«Второй год подряд «ТимлюйЦемент» входит в число лидеров строительной отрасли Бурятии. Для завода это значимая оценка: признание на республиканском уровне говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, – подчеркнул управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – За январь-июнь текущего года предприятие произвело и отгрузило потребителям свыше 196 тысяч тонн цемента – на 5% больше, чем в первом полугодии 2023-го. Мы готовы и дальше обеспечивать региональный рынок высококачественной продукцией в необходимых объемах».


Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
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