Экономика и бизнес 23.08.2024 в 15:37
Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар
Он посвящен торговле с Германией в условиях санкций
Текст: Иван Иванов
Центр поддержки экспорта Республики Бурятии сообщил о проведении семинара на тему «Санкции и контрсанкции как рамочные условия ведения бизнеса в Германии и России». Его организует Департамент региональной промышленной политики Минпромторга России. Семинар состоится 5 сентября 2024 года.
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Регистрационная форма доступна по ссылке. По итогам регистрации будет направлена ссылка для онлайн-подключения.
Семинар будет проходить в очном и дистанционном формате. В случае заинтересованности в участии в мероприятии в очном формате (Большой конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты) необходимо оставить соответствующее сообщение при регистрации. Участие бесплатное.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Регистрационная форма доступна по ссылке. По итогам регистрации будет направлена ссылка для онлайн-подключения.
Семинар будет проходить в очном и дистанционном формате. В случае заинтересованности в участии в мероприятии в очном формате (Большой конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты) необходимо оставить соответствующее сообщение при регистрации. Участие бесплатное.
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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