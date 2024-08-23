Экономика и бизнес 23.08.2024 в 15:37

Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар

Он посвящен торговле с Германией в условиях санкций
A- A+
Текст: Иван Иванов
Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар
Центр поддержки экспорта Республики Бурятии сообщил о проведении семинара на тему «Санкции и контрсанкции как рамочные условия ведения бизнеса в Германии и России». Его организует Департамент региональной промышленной политики Минпромторга России. Семинар состоится 5 сентября 2024 года.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Регистрационная форма доступна по ссылке. По итогам регистрации будет направлена ссылка для онлайн-подключения.

Семинар будет проходить в очном и дистанционном формате. В случае заинтересованности в участии в мероприятии в очном формате (Большой конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты) необходимо оставить соответствующее сообщение при регистрации. Участие бесплатное.

Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».


Теги
семинар

Все новости

В Бурятии «убийца» марала получил условный срок
23.08.2024 в 17:45
Владимир Путин открыл по видеосвязи школу в пригороде Улан-Удэ
23.08.2024 в 16:50
Энхалукский заказник. Какой он - уникальный уголок природы?
23.08.2024 в 16:29
Байкал страдает от пластика
23.08.2024 в 16:20
В Бурятии задержали негостеприимных жителей Гусиноозерска
23.08.2024 в 16:04
Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар
23.08.2024 в 15:37
От семечки до сосновой рощи. Как восстанавливают леса в Бурятии
23.08.2024 в 15:28
Пассажиры ВСЖД охотно сдают пустую тару в фандоматы на вокзалах
23.08.2024 в 15:27
В Улан-Удэ временно изменится схема маршрута №57
23.08.2024 в 15:11
Участник парада Победы из Бурятии погиб на СВО
23.08.2024 в 14:48
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
На ВСЖД свыше 6 млн грузовых вагонов прошли через «электронные ворота»
Новые устройства разработаны с использованием технологии лазерного сканирования
22.08.2024 в 10:46
Предприятиям Бурятии предлагают бесплатное обучение для расширения экспорта
Программа поможет заключить новые экспортные контракты расширить географию продаж
22.08.2024 в 09:33
В Бурятии полным ходом идет заготовка сена и кормов на зиму
Лидером по заготовке сена стал Тункинский район
21.08.2024 в 17:50
Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро» признан лучшим экспортером Бурятии
20.08.2024 в 17:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru