Экономика и бизнес 12.09.2024 в 11:27

В Бурятии приступили к уборке пшеницы, овса и ячменя

Уже собрано и получено 7,2 тысячи тонн зерна
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии приступили к уборке пшеницы, овса и ячменя

В Бурятии приступили к уборке пшеницы, овса и ячменя. Урожай зерновых культур начали убирать фермеры Бичурского, Джидинского, Кяхтинского, Тарбагатайского и Закаменского районов.

- Уже обмолочено зерно с 3480 гектаров, в бункерном весе получено 7,2 тыс. тонн. Это пока 5% от всех планируемых результатов. Массовый выход хозяйств на уборку зерна планируется после установления благоприятных погодных условий и завершения кормозаготовительных работ, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Булат Цыренжапов.

В поля на уборку зерновых культур выйдет 872 единицы уборочной техники, среди которых девять новых зерноуборочных комбайнов. В прошлом году фермерами было приобретено семь новых комбайнов.

По всей Бурятии в этом году подлежит уборке 72,8 тыс. гектаров зерновых культур. В целом, аграриям республики в 2024 году удалось засеять 137,5 тыс. га кормовыми, зерновыми, овощными и масличными культурами, что выше результатов прошлого года на 16%.

 

Фото: loon.site

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сельское хозяйство Бурятия

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