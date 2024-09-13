Юрий Трутнев о ВЭФ: «Лучший результат за все прошедшие годы»

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства России доложил об итогах проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), состоявшегося на минувшей неделе во Владивостоке.В этом году мероприятия ВЭФ посетили более 7100 человек из 75 стран, среди которых – представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных государств. На форуме состоялось подписание 313 соглашений на общую сумму 5,5 трлн рублей.- Это тоже лучший результат за все прошедшие годы. Учитывая, что примерно 80% подписанных соглашений воплощаются в реальные инвестиционные проекты, Восточный экономический форум-2024 привлек на Дальний Восток и в Арктику не менее 4 трлн рублей инвестиций. Именно эти соглашения позволили нам обратиться с предложением об увеличении планового задания по привлечению инвестиций до 2030 года до 12 трлн рублей, – сообщил Юрий Трутнев.По словам Юрия Трутнева, важнейшим результатом ВЭФ стало принятие президентом России решений, которые создают условия для дальнейшего опережающего развития макрорегиона. Среди них – сохранение до 2030 года двухпроцентной ставки ипотеки для жителей Дальнего Востока, выделение дополнительных 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов дальневосточных городов, ускорение разработки программы энергетики Дальнего Востока до 2030 года.Бурятия заключила 12 соглашений. Их общая сумма составила 259 млрд рублей. Самые крупные из них – о строительстве Мокского гидроузла (Мокской и Ивановской гидростанций) и биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства с производством электрической и тепловой энергии и цеха по производству органических удобрений с Росатомом и «Сибагро».Выставку «Улица Дальнего Востока», которая традиционно проходила в рамках ВЭФ, посетили 43 тысячи человек. В павильоне Бурятии побывали 8 тысяч гостей. В нем республика представляла свои главные технологические достижения, инвестиционный потенциал, ключевые проекты в различных сферах, а также культурные особенности.Напомним, Восточный экономический форум прошел 3–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Его организатором выступил Фонд Росконгресс.Фото: пресс-служба правительства Бурятии