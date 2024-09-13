Экономика и бизнес 13.09.2024 в 12:11

Предпринимателям Бурятии напомнили о запрете продажи обуви без маркировки

Он вступает в силу с 1 ноября
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Текст: Иван Иванов
Предпринимателям Бурятии напомнили о запрете продажи обуви без маркировки
Минпромторг Бурятии обращает внимание предпринимателей, что с 1 ноября 2024 года вводится запрет розничной продажи обувных товаров в случаях, установленных постановлением правительства РФ от 21 ноября 2023 г. №1944. Сведения о запрете реализации товара будут фиксироваться на основании информации, полученной из информационной системы мониторинга.

Как работать без нарушений?

В целях подготовки к соблюдению запретов и требований, установленных Перечнем случаев и Правилами запрета, участникам оборота обувных товаров, осуществляющим розничную продажу маркированных товаров, до 1 ноября 2024 года необходимо:

1. Быть зарегистрированным в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

2. Обязательно:

• активировать товарную группу «Обувные товары»;

• указать тип участника «Розничная торговля»;

• заключить договор с оператором информационной системы мониторинга (только в электронном виде).

3. Заключить с оператором фискальных данных (перечень размещен по ссылке) дополнительное соглашение на передачу сведений о реализации маркированной продукции через онлайн-кассу (контрольно-кассовую технику) в информационной системе мониторинга.

4. Получить в личном кабинете информационной системы мониторинга ключ доступа для осуществления проверок товаров с маркировкой на кассе перед продажей. Подробнее о получении ключа доступа по API в Методических рекомендациях по взаимодействию кассового программного обеспечения с информационной системой мониторинга (размещены по ссылке).

5. Для того, чтобы получить токен через личный кабинет, необходимо в профиле на вкладке «Данные участника» в блоке «Участие в системе» нажать кнопку «Сгенерировать токен».

6. Обновить и настроить кассовое и учетное программное обеспечение для работы с маркированными товарами, совместимого с режимом запрета продажи на кассе. Обновление кассового программного обеспечения выполняется представителями розничной торговли самостоятельно или с привлечением поставщиков и (или) специализированных организаций. Перечень центров технического обслуживания, успешно прошедших обучение по настройке кассового ПО для работы с разрешительным режимом, размещен по ссылке.

7. Подключить к контрольно-кассовой технике 2D-сканер и убедиться в возможности отображения сведений в кассовый чек.

8. Обеспечить передачу сведений о розничной реализации обувных товаров в систему маркировки с помощью контрольно-кассовой техники в режиме реального времени.

9. Провести обучение сотрудников, осуществляющих продажу товаров, по действиям, необходимым к выполнению при продаже товара в рамках вводимых требований и запретов, предусмотренных Перечнем случаев и Правилами запрета.

В связи с вступлением в силу установленных Правил запрета рекомендуется:

1. Проверить все закрывающие документы о переходе права собственности и приемке товара по системе.

2. Продукция промаркирована (нанесен код в формате DataMatrix).

3. Просканировать код и убедиться, что его статус - «в обороте».

4. Информация в коде соответствует информации на этикетке.

Для проверки кода можно использовать бесплатное мобильное приложение «ЧестныйЗнак.Бизнес» на смартфоне.

Дополнительные справочные материалы по вопросу введения запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации:

• Статья про разрешительный режим на кассах.

• Методические рекомендации по взаимодействию кассового программного обеспечения с информационной системой мониторинга.

Регламент подготовки к разрешительному режиму на кассах.

Вопросы, связанные с подготовкой к требованиям, установленным постановлением №1944, Минпромторг просит направлять на адрес электронной почты: support@crpt.ru.

Фото: freepik.com
Теги
обувь маркировка

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