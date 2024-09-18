Экономика и бизнес 18.09.2024 в 10:16

Бурятия начала экспортировать рапсовое масло и жмых в Китай

В Китай уже отправлено 1,5 тыс. тонн рапсового масла на сумму 10,5 млн. юаней
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия начала экспортировать рапсовое масло и жмых в Китай

Бурятия начала экспортировать рапсовое масло и жмых в Китай. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии - министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев на своей личной странице в «Вконтакте».

В Китай уже отправлено 1,5 тыс. тонн рапсового масла на сумму 10,5 млн. юаней, а также 360 тонн рапсового жмыха на 0,8 млн. юаней. Всего за 2024 год предприятие намерено отгрузить на экспорт 2,6 тыс. тонн масла на сумму 17,7 млн. юаней и 2 тыс. тонн жмыха на 4,4 млн. юаней. 

Также экспортирует рапсовое масло и жмых в Китай первый бурятский завод по переработке масличных культур, открывшийся этой весной. Экспортируемая продукция соответствует всем фитосанитарным требованиям страны импортера.

- Сегодня открывается новая веха в экспорте сельскохозяйственной продукции республики. В Китае очень развита культура потребления данного вида масла, жители Поднебесной видят в нем ценный источник омега-3 и омега-6 кислот. Также рапсовое масло широко используют в косметологии, медицине, при изготовлении смазочных материалов и биотоплива, - говорит Галсан Дареев.

Завод установил новое оборудование для очистки и сушки семян масличных культур мощностью 300 тонн/сутки. Для обеспечения завода собственным сырьем в этом году впервые в истории современной Бурятии посеяли рапс и лен масличный на площади 3,8 тыс. га. 

Планируется увеличить посевные площади масличных культур до 25 тыс. га, чтобы полностью обеспечить сырьем производственные мощности завода. Уборочные работы масличных культур уже начались, первыми приступили к уборке урожая аграрии Мухоршибирского района. 

- С каждым годом растениеводство Бурятии показывает хорошие результаты. В прошлом году мы достигли трех исторических рекордов по урожайности. По урожайности зерновых - 20,7 ц/га, по картофелю - 150 ц/га и по овощам - 314 ц/га. В этом году наша посевная площадь составила 138,9 тыс. га, это на 17% больше, чем в прошлом году, -  резюмировал министр.

 

Фото: loon.site

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