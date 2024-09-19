Отдых с видом на горы

В поселок Аршан Тункинского района едут не только жители Бурятии, но и других городов. Здесь можно побыть наедине с природой, насладиться свежим лесным воздухом и отдохнуть от городской суеты.

Год от года здесь развивается гостиничный бизнес, чтобы туристам было где с комфортом разместиться. Один из самых новых и больших отелей - Villa Malina Arshan - открылся совсем недавно, но гости уже отмечают его удобства и уют.









Две категории номеров

Еще в прошлом году здесь была пустая территория. Тогда же начались и первые работы: подготовлен участок, проложено водоснабжение и построена канализация. Сегодня тут, на Заречной улице, стоит яркий и комфортабельный отель Villa Malina Arshan.

- Мы влюблены в горы Тункинской долины, поэтому было решение открыть отель здесь. Мы получили поддержку на строительство от Министерства туризма Республики Бурятия. В октябре прошлого года начали строительство, а в июле этого уже приняли первых гостей. Сейчас в выходные все номера заняты, - рассказывает директор отеля Ольга Платонова.

При поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» здесь построили девять двухэтажных гостевых домов: в каждом по четыре модульных номера, где могут разместиться до трех человек.

Номера имеют две категории: первая - это номер-студия с кухонным уголком и камином («Студия»), вторая - спальная комната с балконом («Джуниор Сьют»).

- Каждый номер благоустроенный, оборудован санузлом, есть отопление, теплые водяные полы, вай-фай, телевизор, первые этажи оборудованы кофемашинами, чайниками и холодильником, - отметила Ольга Платонова.

До 90 гостей

При полном заселении Villa Malina Arshan может принять до 90 гостей. За минувший летний сезон в отеле успели отдохнуть около тысячи человек, и это не только жители Бурятии или Иркутска.

- Я приехала сюда из Калининграда, - рассказывает посетительница отеля Яна Лазарчук. - Часто бываю в Иркутске, но выбор отдохнуть на Аршане пал из-за красивых гор. Тут превосходное место, поэтому мы с радостью забронировали номер. Самое классное место в отеле - это бассейн с подогревом, где можно спокойно купаться даже в прохладный сентябрьский день, в том числе и вечером. В домике все очень чистенько, аккуратненько. В номере есть камин, красивые панорамные окна. Вечером очень классно горит подсветка - как раз она видна из нашего окна.

Комфортным отдых в отеле Villa Malina Arshan скоро станет и зимой.

- Зимой будем заканчивать строительство спа-комплекса, а также к концу осени мы откроем ресторан с национальной кухней. Вместимость до 150 человек, - уточнила директор отеля.





Фото А. Арапова