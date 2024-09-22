«Магическое» поручение президента

Вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев публично сообщил, что заявленная производителями стоимость нового самолета «Байкал» сократилась практически в два раза. Новый самолет, который ждет население Бурятии, сможет садиться даже на плохо оборудованных площадках длиной в 300 метров.

Неподъемная цена

Осенью 2023 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал ценовую политику Уральского завода гражданской авиации - разработчика самолета «Байкал», который должен прийти на смену устаревшему Ан-2.

Завод тогда установил цену «Байкала» до 178 млн рублей. Ранее планировалось, что самолет будет стоить 120 млн. В 2024 года цена выросла до 455 млн рублей. А к 2032 году стоимость «Байкала», по прогнозу разработчика, вообще вырастет до 587 млн.

Таким образом, цена самолета оказалась в 3,5 раза больше базовой цены, установленной Минпромторгом РФ в октябре 2019 года. По условиям конкурса стоимость «Байкала» не должна была превышать 120 млн рублей.

Напомним, что девятиместный «Байкал» создается для местных воздушных линий и призван заменить «кукурузник» Ан-2. Разработчиком самолета является ООО «Байкал Инжиниринг», которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер минпромторга.

Ранее предполагалось, что «Байкал» будут создавать и производить на мощностях «Улан-Удэнского авиазавода», однако заказ передали уральцам. Как пояснили в УЗГА, в настоящее время разработчик сосредоточен на завершении опытно-конструкторских работ и доведении машины в базовой комплектации.

«Все летно-технические характеристики будут зафиксированы по результатам испытаний. Стоимость самолета в базовой версии и других, более продвинутых модификациях также будет определена по итогу фиксации облика», - заявил «Интерфаксу» представитель УЗГА.

ЛМС-901 «Байкал» - легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Самолет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров, или до 2 тонн груза на дальность 1,5 - 3 тыс. км, может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Планировалось, что «Байкалы» заменят в нише легких многоцелевых самолетов устаревшие Ан-2.

Приказано снизить

Между тем запредельно высокие цены вызвали возмущение у полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, и на Восточном экономическом форуме вдруг было заявлено: стоимость самолетом снизят почти в два раза.

«С Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза. Цена была 455 млн рублей, а стало что-то там около 260 млн рублей. Ну, здорово. Поэтому поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир», - заявил Трутнев.

Кроме того, по его словам, после «магического» поручения президента производители улучшили заявленные технические характеристики самолета, в частности, по его способности садиться на короткие полосы.

«Еще важнее и удивительнее то, что полоса требуемая стала в три раза короче. Нам предъявляли 1050 метров. Я вообще не знал, что с этим делать, скажу честно. Потому что у нас полос по 1050 метров на Дальнем Востоке - 33. И все. А все остальные не подходят. Для всех остальных никакой «Байкал» сесть не сможет. Вчера мне сказали: да нет, на 350 метров будет садиться», - заявил вице-премьер.

По словам экс-гендиректора «Бурятавиа» Анатолия Абашеева, решение сконструировать самолет для посадок на очень небольшое полосы «в целом неплохое, но ориентироваться на это не стоит».

- У нас в Бурятии не строили ВПП по 300 метров, да, Ан-2 может сесть на очень короткую полосу, но обычно проектировали в районах полосы на 600 метров, это делалось с точки зрения безопасности полетов. Например, если во время разбега самолета двигатель начинал работать с перебоями, то у летчиков была возможность прервать движение и затормозить. И чем длиннее ВПП, тем лучше, - сообщил он.

Сроки горят

Летом этого года на совещании во Владивостоке президент Владимир Путин ко всему прочему выразил недовольство систематическим переносом сроков создания «Байкала».

«Нам нужен самолет региональный. Но, послушайте, вот Трутнев Юрий Петрович докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников: мы откладываем и откладываем все вправо и вправо строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», - заявил глава государства и потребовал от чиновников дать разъяснения по ходу реализации проекта.

После этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что текущий целевой срок создания «Байкала» - 2026 год, а сдвиг сроков связан с необходимостью импортозамещения двигателя и винта в составе лайнера из-за ухода иностранных партнеров.

«В 2022 году жизнь изменилась, и можно рассчитывать теперь только на российский двигатель ВК-800, российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года. А 2026 год - это уже сертификация непосредственно на самолете и начало поставки авиакомпаниям, которые подтвердили готовность в приобретении этого судна», - сказал он журналистам.

Комментируя фантастическое в условиях растущей инфляции и роста стоимости кредитов обещание двукратно снизить цену нового изделия, улан-удэнский экономист Анатолий Масловский отметил, что данная цена неокончательная и будет только расти.

- Самолет получится очень дорогой, что связано с тем, что мы вынуждены создавать практически с нуля новый двигатель для него. Очень серьезные проблемы с кадрами и комплектующими, часть компетенций вообще утеряна в 90-е годы, после того как мы отказались от производства многих типов самолетов и двигателей. И, вообще, разработка самолета «Байкал» оказалась гораздо сложнее, чем представлялось ранее. Нам будет очень сложно конкурировать с европейскими, канадскими и бразильскими самолетами, учитывая то, что они вышли в серию и на их продукцию есть большие заказы. Поэтому, когда у наших авиакомпаний появится возможности выбирать какой самолет им покупать, цена лизинговых платежей будет определяющей. А также возможность качественного технического обслуживания самолета, - говорит он.

Как отмечает Анатолий Масловский, несколько лет назад он написал аналитическую записку в правительство республики, где указывал на серьезные риски со сбытом нового самолета, если бы он начал производиться на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода.

По оценке ГосНИИ гражданской авиации, к 2025 году в России потребуется до 490 самолетов на 9 - 19 мест, а до 2030 года - более 600 штук.





Фото «Номер один».