Деньги перестали прирастать

В августе текущего года население нашей республики сняло со своих счетов более 1,3 млрд рублей. Впервые с начала СВО, когда вклады в банках региона только увеличивались, последний летний месяц стал самым мрачным периодом в финансовой региональной статистике. Все это произошло на фоне растущих ставок по вкладам, которые превысили 21%. Что-же вынуждает население Бурятии изымать деньги со своих счетов?

По инфляции ударили процентом

Центральный банк Российской Федерации отчаянно пытается что-то сделать с сильнейшей инфляцией, которая ежедневно обесценивает рубли. На прошлой неделе регулятор вновь поднял ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Кредиты стали дороже, вклады доходнее, но будет ли толк от действий ЦБ?

В самом Центробанке отметили, «что для возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к цели в 2025 году потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Более того, регулятор сохранил жесткий сигнал, указав, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина хочет растущей ставкой загнать в банки вкладчиков, чтобы они перестали своими деньгами стимулировать продавцов. Их сегодня заманивают сверхвысокими ставками по вкладам с тем, чтобы изъять избыточную, толкающую цены вверх напечатанную в 2022 - 2023 гг. рублевую массу.

До недавнего времени это работало, особенно в нашей республике, где с весны 2022 года объем вкладов в банках увеличился на 82% - с 69,7 млрд рублей до 126,6 млрд рублей в июле 2024 года.

Во многом это было связано с ростом вливаний в оборонную промышленность, увеличением заработных плат в коммерческом секторе, а также крупными страховыми выплатами раннего периода спецоперации. То есть с «гробовыми» 12 млн рублей и выплатами по ранениям в размере 3 млн рублей.

Формально снизилась

Насколько же фактическое изъятие из оборота и складирование на банковские счета напечатанных денег снизило инфляцию? По данным Банка России, «инфляция в Республике Бурятия в июле замедлилась и составила 10,83% после 10,89% в предыдущем месяце». Это выше, чем по Дальневосточному федеральному округу (9,58%. - Прим. ред.) и в целом по России (9,13%. - Прим. ред.). Основная причина замедления роста цен - увеличение предложения на отдельных товарных рынках.

Между тем неофициальная инфляция только ускорилась, и каждый в этом может убедиться, сравнив чеки из магазинов годовой давности и сегодняшние.

Но август преподнес новые сюрпризы - впервые с 2022 года объем сумм на счетах населения резко снизился.

Так, с июля по август объем вкладов на счетах жителей Бурятии (без учета ипотечных счетов экскроу. - Прим. ред.) сократился со 126,6 млрд рублей до 125,2 млрд рублей. В абсолютных числах потеря составила свыше 1,3 млрд рублей за один месяц. Стоит добавить, что это происходило на фоне ежемесячного роста ставок по депозитам, весьма привлекательных. При этом около четверти зафиксированного прироста депозитов по вкладам за лето 2024 года произошло за счет капитализации процентов по вкладам. Но по какой причине к концу лета вкладчики Бурятии сняли такие суммы?

Школа обошлась в 1,3 миллиарда

Владелец улан-удэнского розничного магазина Баир Будаев полагает, что деньги населению экстренно понадобились в связи с подготовкой к школе. Возможно, она действительно сподвигла население на снятие депозитов.

- Этот год для продаж школьных товаров был довольно продуктивным. Число первоклассников в Улан-Удэ пока еще растет, соответственно, больше средств идет на рынок, - говорит он. - При этом мы видим, как поставщики товаров значительно подняли цены, что потребовало дополнительных расходов.

В аналогичный прошлогодний период подобных провалов в депозитах не наблюдалось, хотя цены на одежду и обувь к первому сентября были довольно высокими.

Экономисты полагают, что приток денег на счета в республике мог снизиться за счет массового снятия денег летом 2024 года, когда стало известно о значительном увеличен с первого октября утилизационного сбора. Что поднимет цены на ввозимые в страну автомобили примерно на 20%. При этом проявилась еще одна тенденция - летом этого года банки ужесточили требования к выдаче потребительских кредитов. С июня 2024 года выдача кредитов упала на 15% - с 19,2 млрд до 16 млрд рублей.

Вернут ли через три года?

Тем временем ставки по депозитам растут, на сегодняшний день они превысили 21%.

- Нашим клиентам в Бурятии стали приходить персональные предложения от банков на ставки 22 - 23%. Причем на длительные сроки, до трех лет. При этом мы рекомендуем своим клиентам тщательно взвесить все риски, - говорит менеджер одной из консалтинговых компаний Иркутска Александр Агафонов. - Дело в том, что горизонт планирования на столь длинный срок в нынешних условиях слишком рискован, поскольку мы не можем прогнозировать сейчас даже на год, учитывая состояние российской экономики и то давление, которое она испытывает в связи с санкциями и угрозой обрушения цен на российские энергоносители.

Действительно, будущее в тумане, причем перспективы у страны не радужные. Неслучайно население республики предпочитает вклады на короткие сроки.

- Лучшая стратегия сохранения сбережений состоит в диверсификации, когда определенная сумма делится на несколько частей и кладется на депозиты с разными сроками окончания договоров - один, три, четыре месяца, полгода, год, - продолжает эксперт.

Сегодня основной сегмент вкладчиков республики - это клиенты старше 45 лет (их более 50%. - Прим. ред.). Примерно треть вкладчиков граждане возрастной категории 25 - 45 лет. Остальные - молодежь, в том числе дети. Среди вкладов наиболее популярны продукты сроком от четырех-шести месяцев до одного года.









Фото: «Номер один».