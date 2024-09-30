Экономика и бизнес 30.09.2024 в 10:11

«Россети Сибирь» заключили долгосрочное регуляторное соглашение с Кемеровской областью о модернизации электросетей

Оно позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей региона
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Текст: Татьяна Рощина
«Россети Сибирь» заключили долгосрочное регуляторное соглашение с Кемеровской областью о модернизации электросетей
Аналогичное регуляторное соглашение «Россети Сибирь» обсуждается и в Бурятии. Заключение такого соглашения могло бы вывести электросетевой комплекс республики из хронического кризиса недофинансирования. Ведь заложенные в тарифе средства не перекрывают расходы, а износ сетей в Бурятии уже превышает 80%.

— В последние годы проблема резко обострилась. Износ сетей уже ощущается, мощности не хватает, растет аварийность, а подключения к электроснабжению ожидают более 6,5 тысяч человек. Срочно нужна модернизация электросетевого комплекса и здесь остро встает проблема финансирования. Регуляторное соглашение — одно из рациональных и наиболее эффективных решений в нашей ситуации, — отметил директор филиала «Бурятэнерго» Сергей Козлов.  

За счет того, что соглашение предполагается заключить на длительный срок — 10 лет, рост тарифа будет незначительным. Взамен же филиал «Бурятэнерго» берет на себя обязательства по повышению качества электроснабжения. Уже разработана программа повышения надежности, которая предусматривает реконструкцию 11 крупных и наиболее перегруженных подстанций мощностью 165 МВА., обновление 181 км воздушных линий, закупку 194 единиц спецтехники и модернизацию 4 дизельных электростанций, а также ликвидация просрочки по договорам льготного техприсоединения потребителей.  

Регуляторное соглашение в Бурятии активно обсуждалось в течение всего года, но пока решение так и не принято. Кемеровская же область решительный шаг уже сделала.  

Соглашение о развитии электросетевого комплекса Кемеровской области прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк на «Российской энергетической неделе 2024». Соглашение позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Кузбасса в наиболее уязвимых местах, обновить электрические сети и оборудование с наиболее высоким износом, сократить аварийность и продолжительность аварийных отключений. Общий объем инвестиций в электросетевой комплекс, которое предусматривает соглашение, составляет 32 млрд рублей в течение 10 лет. Губернатор Кузбасса подчеркнул, что документ позволит четко понимать, как развивается регион, потому как состояние энергосистемы является ключевым для экономики.   

«Мы пришли к выводу, что наиболее взаимовыгодный вариант развития электросетевого комплекса — это установление долгосрочных отношений в форме регуляторного соглашения сроком на 10 лет, где со стороны региона мы точно фиксируем тарифную политику, понятную для жителей и для компании. Со своей стороны, энергетики готовы инвестировать порядка 32 миллиардов рублей в надежность электросетевого хозяйства на территории Кузбасса. Это соответствует и пожеланиям жителей по созданию надежных и комфортных условий в домах», – пояснил Илья Середюк.

Фото: Татьяна Рощина
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энергетика

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