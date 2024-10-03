Бурятская облепиха покоряет рынок Монголии

- Поездка в Монголию в качестве экспортеров стала для нас первой. То есть это был первый наш опыт, и он стал для нас удачным. Я была настолько удивлена и организацией поездки, и тем, что монгольским покупателям понравилась наша продукция. Также нам очень хорошо помог переводчик. Я так ей благодарна за её работу. Она ни одного человека не оставила без внимания. И монголы говорили о том, что они знают, что селенгинская облепиха на очень хорошем счету. Спасибо Центру поддержки экспорта Бурятии за возможность представить свою продукцию на рынке Монголии. Дальше – больше, - сказала заведующая производством СПоК «Облепиха 03» Ирина Халиуллина.





«Облепиха 03» - относительно молодое предприятие, а точнее сельскохозяйственный потребительский кооператив, возрождающий цех по переработке облепихи в Селенгинском районе. Неравнодушные к родному краю предприниматели хотят, чтобы их местность стала настоящим «облепиховым раем», так как ценность этой ягоды высока именно в этом районе. И это не просто слова, а подверженные экспертами выводы.В этом году компания впервые решила покорить международные рынки. Представители СПоКа отправились на универсальную выставку «Улан-Батор Партнёрство». «Облепиха 03» привезла с собой различные сиропы, масла и другую продукцию из ягод. А фишкой стало то, что компания организовала дегустацию сразу на месте. Этот ход позволил распродать всю продукцию в первые дни выставки.Выставка «Улан-Батор Партнёрство» стала для предприятия не только первым удачным опытом по вывозу своей продукции, но и зарождением новых партнерских контактов. По словам Ирины, монголы заинтересовались их практикой по витаминизации школьного питания, а также маслами для производства косметического мыла.Напомним, деятельность Центра поддержки экспорта Бурятии осуществляется в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта