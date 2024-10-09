В Дархане пройдет российско-монгольский «Агрофорум»

Центр поддержки экспорта Бурятии информирует предпринимателей республики о том, что с 19 по 20 октября в Дархане состоится российско-монгольский «Агрофорум». Одной из основных его тем станет проработка возможностей кооперации в сфере промышленной переработки традиционной продукции монгольского животноводства – кожи, шерсти и кашемира, а также внедрения и продвижения этой продукции в различных секторах экономики.Также в рамках форума будет обсуждаться возможность принятия программы российской-монгольского сотрудничества в сфере аграрно-промышленного комплекса до 2028 года с постановкой конкретных задач на каждый год.С инициативой организации такого форума выступила монгольская сторона. При этом Дархан как место его проведения выбран не случайно. Туда из Улан-Батора переезжает министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и его ведомственные организации. 19 и 20 планируется отпраздновать открытие министерства на новом месте, а заодно и 65-летие совместного освоения целины.Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».Фото: «Номер один»