В Бурятии легально работают лишь 289 перевозчиков такси. Они получили все необходимые разрешения от минтранса республики.

- Министерство продолжает работу по выдаче разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси в республике. С начала года выдано 154 новых разрешения: 8 – индивидуальным предпринимателям, 145 – самозанятым, а также 1 – юридическому лицу. Также добавлено 520 новых легковых такси, - сообщили в министерстве.

На данный момент разрешения на перевозку пассажиров и багажа имеют только 289 перевозчиков: 13 – юридических лиц, 71 – индивидуальных предпринимателей и 205 – самозанятых. В реестре легковых такси зарегистрировано 2740 автомобилей.

Получение разрешений на работу такси и другие необходимые процедуры предоставляются бесплатно.

Зарегистрироваться в качестве перевозчика можно как в министерстве транспорта придя лично, так и на Госуслугах.

Фото: Номер один