Экономика и бизнес 05.11.2024 в 17:42

В Бурятии 30530 приборов учета привели в соответствие с разрешенной максимальной мощностью

При превышении допустимой нагрузки потребителей будут автоматически отключать
A- A+
Текст: Татьяна Рощина
В Бурятии 30530 приборов учета привели в соответствие с разрешенной максимальной мощностью
Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» провели работы по настройке приборов учета у 30530 потребителей. Теперь, если данные жители превысят потребление электроэнергии, предусмотренное по договору, прибор учета будет автоматически останавливать работу.  

Настройка приборов учета коснулась только потребителей тех трансформаторных подстанций, на которых зарегистрирован значительный перегруз и частые аварийные отключения. А также всех потребителей, заключивших договоры технологического присоединения с 01.07.2022.

— Проблема дефицита мощности особенно обострилась в последние годы. Население Улан-Удэ и его окрестностей, да и других крупных населенных пунктов Бурятии постоянно растет. Многие переходят на электроотопление, устанавливают теплые полы и электрообогреватели не уведомив нас. А ведь электрические сети строились в 70–80-е годы и просто не рассчитаны на такое потребление. Чрезмерные нагрузки на неподготовленные сети приводят к росту аварийности, снижению качества электроснабжения и риску возникновения пожара из-за несоответствия электропроводки. Мы просто вынуждены идти на такие меры и настраивать приборы учета и трансформаторные подстанции так, чтобы при превышении допустимой нагрузки, предусмотренной в договоре, автоматически отключались только те потребители, которые действительно превышают разрешенную максимальную мощность. Тем самым мы защищаем дорогое энергооборудование и остальных потребителей, соблюдающих режим потребления, от серьезных аварий, – рассказал директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Сергей Козлов.  

Впервые в таких масштабах меры были приняты в декабре 2023 года после крупных отключений света в Улан-Удэ в 100-х кварталах и на Левом Берегу, связанных с перегрузкой сетей. Данная работа продолжается и в этом году, ведь за 9 месяцев 2024 года потребление электроэнергии только по частному сектору выросло на 16,5% и продолжает расти.   

Всего на 1 октября проведена настройка приборов учета у более 30530 абонентов Республики Бурятия. В основном это жители населенных пунктов: Улан-Удэ, Баргузин, Усть-Баргузин, Кабанск, Аршан, Выдрино, Горячинск, Юбилейный, Еловка, Итанца,  Ильинка, Клюевка, Кырен, Тагархай, Нижнеангарск, Посольское, Большая речка, Таловка, Татаурово, Тунка, Турка, Турунтаево, Кяхта, Нижние Тальцы, Гурульба, Иволгинск, Каленово, Ключи, Колобки, Красноярово, Нижняя Иволга, Поселье, Хойтобэе, Сотниково и др.    

Информация о планируемых мероприятиях по отношению к потребителям со сверхнормативным потреблением доведена до глав районов на Республиканском штабе по надежности электроснабжения.

Инфографика: «Бурятэнерго»
Теги
энергетика

Все новости

В Бурятии 30530 приборов учета привели в соответствие с разрешенной максимальной мощностью
05.11.2024 в 17:42
В Улан-Удэ жизнь на улице Смолина постепенно возвращается в прежнее русло
05.11.2024 в 17:25
Жители Бурятии все чаще пытаются незаконно перевозить скот
05.11.2024 в 17:07
В Улан-Удэ юный байкер задавил полицейского
05.11.2024 в 16:47
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом фестиваля в Амурской области
05.11.2024 в 16:38
Юрлицам, использующим полигон в Нижнем Саянтуе, необходимо заключить договор с «ЭкоАльянсом»
05.11.2024 в 16:17
В Бурятии торжественно открылся Институт восточной медицины
05.11.2024 в 16:08
В Бурятии открыли мемориал погибшим военным
05.11.2024 в 16:00
В Улан-Удэ жителей многоэтажки заставляли платить за отопление парковки
05.11.2024 в 15:42
В Улан-Удэ почти завершено благоустройство дороги по улице Советская
05.11.2024 в 15:41
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Юрлицам, использующим полигон в Нижнем Саянтуе, необходимо заключить договор с «ЭкоАльянсом»
Этот полигон передан в аренду региональному мусорному оператору
05.11.2024 в 16:17
Крупнейшая компания Бурятии избавилась от киприотов
ООО «ОЗГОК» сменило владельца контрольного пакета акций
03.11.2024 в 07:00
Иволгинский район обогнал Улан-Удэ
Он достиг наилучших результатов социально-экономического развития
02.11.2024 в 17:11
Предприниматели Бурятии получат субсидии на развитие туризма
Заявки принимаются до 5 ноября
31.10.2024 в 16:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru