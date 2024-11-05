В Бурятии 30530 приборов учета привели в соответствие с разрешенной максимальной мощностью

Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» провели работы по настройке приборов учета у 30530 потребителей. Теперь, если данные жители превысят потребление электроэнергии, предусмотренное по договору, прибор учета будет автоматически останавливать работу.Настройка приборов учета коснулась только потребителей тех трансформаторных подстанций, на которых зарегистрирован значительный перегруз и частые аварийные отключения. А также всех потребителей, заключивших договоры технологического присоединения с 01.07.2022.— Проблема дефицита мощности особенно обострилась в последние годы. Население Улан-Удэ и его окрестностей, да и других крупных населенных пунктов Бурятии постоянно растет. Многие переходят на электроотопление, устанавливают теплые полы и электрообогреватели не уведомив нас. А ведь электрические сети строились в 70–80-е годы и просто не рассчитаны на такое потребление. Чрезмерные нагрузки на неподготовленные сети приводят к росту аварийности, снижению качества электроснабжения и риску возникновения пожара из-за несоответствия электропроводки. Мы просто вынуждены идти на такие меры и настраивать приборы учета и трансформаторные подстанции так, чтобы при превышении допустимой нагрузки, предусмотренной в договоре, автоматически отключались только те потребители, которые действительно превышают разрешенную максимальную мощность. Тем самым мы защищаем дорогое энергооборудование и остальных потребителей, соблюдающих режим потребления, от серьезных аварий, – рассказал директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Сергей Козлов.Впервые в таких масштабах меры были приняты в декабре 2023 года после крупных отключений света в Улан-Удэ в 100-х кварталах и на Левом Берегу, связанных с перегрузкой сетей. Данная работа продолжается и в этом году, ведь за 9 месяцев 2024 года потребление электроэнергии только по частному сектору выросло на 16,5% и продолжает расти.Всего на 1 октября проведена настройка приборов учета у более 30530 абонентов Республики Бурятия. В основном это жители населенных пунктов: Улан-Удэ, Баргузин, Усть-Баргузин, Кабанск, Аршан, Выдрино, Горячинск, Юбилейный, Еловка, Итанца, Ильинка, Клюевка, Кырен, Тагархай, Нижнеангарск, Посольское, Большая речка, Таловка, Татаурово, Тунка, Турка, Турунтаево, Кяхта, Нижние Тальцы, Гурульба, Иволгинск, Каленово, Ключи, Колобки, Красноярово, Нижняя Иволга, Поселье, Хойтобэе, Сотниково и др.Информация о планируемых мероприятиях по отношению к потребителям со сверхнормативным потреблением доведена до глав районов на Республиканском штабе по надежности электроснабжения.Инфографика: «Бурятэнерго»