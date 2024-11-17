Экономика и бизнес 17.11.2024 в 13:02

Трамваи в Улан-Удэ стали популярнее автобусов

Все больше пассажиров приобретают проездные билеты на трамвай
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Текст: Татьяна Жамсуева
Трамваи в Улан-Удэ стали популярнее автобусов

По сравнению с прошлым годом доля пассажиров, приобретающие проездные выросла на 21%. В связи с этим, МУП «Управление трамвая» совместно с киосками «Новости» расширили сеть точек, где можно приобрести билеты.

В перечень адресов также входят и те, которые не соприкасаются с трамвайной линией, к примеру точка на ул.Жердева, 58 остановка «44 квартал» или точка у торгового центра «Заря». Подробный список адресов можно найти на сайте tram03.ru.Стоимость гражданского проездного на месяц – 1500 рублей, льготного – 625 рублей. В льготную категорию входят школьники, студенты очного отделения, пенсионеры по возрасту, инвалиды всех групп и ветераны боевых действий. Чтобы приобрести проездной с собой необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, а также документы, подтверждающие льготу – справку со школы, студенческий билет, удостоверение пенсионера или ветерана боевых действий, справку об инвалидности.

Фото: Номер один

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