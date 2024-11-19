В Хурале Бурятии определились с параметрами бюджета на следующий год

Вчера на сессии Хурала Бурятии депутаты утвердили в первом чтении проект бюджета на 2025–2027 годы. Проект главного финансового документа представил министр финансов Георгий Мадаев. Он остановился на ключевых моментах верстки республиканского бюджета, его социальной направленности, исполнении публичных обязательств. Доклад сопровождался слайдами и многочисленными цифрами.Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев отметил, что по закону в первом чтении рассматриваются основные параметры республиканского бюджета. Это прогнозируемый общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит), верхний предел государственного долга и условно утверждаемые расходы на первый год и второй год планового периода.- В соответствии с действующим законодательством Народный Хурал 12 ноября провел публичные слушания. Предложения и замечания, высказанные на публичных слушаниях, рассмотрены рабочей группой. Для работы над законопроектом ко второму чтению созданы рабочие группы по рассмотрению доходов, расходов и обобщению материалов. Прошу депутатов принять активное участие в работе рабочих групп, - обратился к коллегам председатель профильного комитета парламента.Принятый депутатами в первом чтении проект бюджета предусматривает следующие параметры на 2025 год. Общий объем доходов 105 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления - 54 млрд рублей. Общий объем расходов 110 млрд рублей. Дефицит бюджета - 5 млрд рублей.