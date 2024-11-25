Бурятия приняла участие в международной туристической выставке в Китае

Делегация Бурятии приняла участие в крупнейшей международной туристической выставке – «China International Travel Mart». Во время выставки делегация встретилась с заместителем министра культуры и туризма Китая Чжан Чжэном и руководителями туристских администраций провинций Китая.









- По поручению главы республики Бурятии А.С. Цыденова состоялась встреча с представителями четырех крупных китайских авиакомпаний. Основной темой обсуждения стало открытие прямых авиарейсов между городами двух стран. Также была проведена плодотворная встреча с руководством цифровой платформы Trip.com, которая объединяет разные ресурсы по продвижению туристического продукта на мировом рынке, - сообщили в минтуризма РБ.

Бурятия презентовала турпродукты региона на российском стенде под единым брендом «Discover Russia». Выставка прошла с 22 по 24 ноября 2024 года в г. Шанхай.

Фото: минтуризма РБ