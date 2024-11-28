Экономика и бизнес 28.11.2024 в 12:01

T2 дарит скидки театралам в Бурятии

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Текст: Иван Иванов
T2 дарит скидки театралам в Бурятии
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T2, российский оператор мобильной связи, запустил новое предложение для клиентов компании в рамках программы лояльности «Больше». Абоненты оператора могут получить скидку 15% при покупке двух билетов в один из старейших театров на Дальнем Востоке – Бурятский театр оперы и балета.

Приятный бонус в виде скидки 15% на покупку двух билетов в Бурятский театр оперы и балета доступен абонентам t2 в течение всего театрального сезона – до 30 июня 2025 года включительно. Клиенты могут выбрать любой спектакль из репертуара: взрослые и детские постановки, классику и современные работы режиссеров.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно получить промокод в личном кабинете на сайте оператора в разделе «Больше» – «Скидки и кешбэк» – «Театры» или в приложении t2. Активировать код важно до оплаты заказа.

Мобильный оператор t2 постоянно предлагает абонентам новые возможности благодаря своей программе лояльности «Больше». Компания ориентируется на интересы клиентов и подбирает самые актуальные предложения от региональных и федеральных партнеров. Для того, чтобы воспользоваться любым из них, нужно просто быть абонентом t2.

Алексей Баиров, директор бурятского филиала T2:

«Наша программа лояльности – это своеобразный комплимент клиентам, возможность сказать «спасибо» за то, что они пользуются связью t2. Мы активно развиваем это направление и предлагаем клиентам получать подарки, бонусы и скидки в самых разных сферах жизни. Среди клиентов t2 много ценителей культурного досуга, поэтому мы уверены, что наше новое предложение будет очень востребовано».

Дмитрий Дылыков, директор Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова:

«Сегодня мы представляем необычную коллаборацию культурного учреждения и телекоммуникационной компании, театра и оператора мобильной связи t2. Надеюсь, что это сотрудничество положит начало новой доброй традиции, и в будущем мы продолжим удивлять наших общих клиентов совместными проектами. Рекомендуем жителям Бурятии не откладывать поход в театр, а воспользоваться приятными скидками и провести один из зимних вечеров в зрительном зале Бурятского театра оперы и балета. Будем с нетерпением ждать вас на наших спектаклях».


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