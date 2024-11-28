T2 дарит скидки театралам в Бурятии

«Сегодня мы представляем необычную коллаборацию культурного учреждения и телекоммуникационной компании, театра и оператора мобильной связи t2. Надеюсь, что это сотрудничество положит начало новой доброй традиции, и в будущем мы продолжим удивлять наших общих клиентов совместными проектами. Рекомендуем жителям Бурятии не откладывать поход в театр, а воспользоваться приятными скидками и провести один из зимних вечеров в зрительном зале Бурятского театра оперы и балета. Будем с нетерпением ждать вас на наших спектаклях».





