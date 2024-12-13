Экономика и бизнес 13.12.2024 в 14:27

«Россети Сибирь» предложили Совету Федерации малую генерацию для развития туризма

Однако ее внедрение сдерживают ограничения в законодательстве
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Текст: Иван Иванов
«Россети Сибирь» предложили Совету Федерации малую генерацию для развития туризма
Представители Совета Федерации и Президентской академии провели круглый стол по теме развития туризма в России. В нем участвовали сенаторы Российской Федерации, ученые Института государственной службы и управления РАНХиГС, представитель «Россети Сибирь» и другие эксперты из разных регионов. Одной из тем обсуждения стало внедрение альтернативных источников электроснабжения в сфере туризма, в том числе и в Бурятии.

Сенатор Российской Федерации Анатолий Широков подчеркнул необходимость дальнейшей активной реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и отметил рост туристской активности населения России. Для усиления этого тренда опыт экспертов из разных отраслей приветствуется.

— В стенах президентской академии реализуется эта экспертная площадка по разным вопросам, которые актуальны для большинства регионов Российской Федерации. В этом году туризм составляет 2,8% от ВВП, цель к 2030 году — 5% от ВВП страны, — подчеркнул Анатолий Широков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
 
Особое внимание уделили развитию энергетики, поскольку именно проблемы сетей нередко становятся препятствием для развития туризма внутри страны. Основная сложность при подключении новых объектов туризма — их удаленность от существующих сетей. Заповедные территории требуют развития и строительства линий электропередачи, но есть множество ограничений, в том числе финансовых. Новые воздушные линии — это десятки и сотни миллионов рублей. «Россети Сибирь» представили Совету Федерации альтернативный вариант.
 
— В 2023 году мы реализовали пилотный проект энергоснабжения фермерского хозяйства в Хакасии посредством автономной солнечной станции. Проект был реализован на расстоянии 3 км от существующих сетей и представлял собой установку фотоэлектрической станции с системой накопления электроэнергии. Объем капитальных затрат снизился с 7 до 1,5 млн руб. для сетевой организации. Однако тиражировать этот опыт не удалось, поскольку в Хакасии субсидия на генерирующее оборудование составляет 50%. Для населения и мелкого бизнеса этого недостаточно. Поэтому «Россети Сибирь» выступает с инициативой увеличить субсидию до уровня республик Алтай и Бурятия, там она составляет 90-95% соответственно. Это стимулирует и развитие малой генерации, и туризма, — рассказал Руслан Неволин, директор по развитию дополнительных услуг и сервисов ПАО «Россети Сибирь».
 
На данный момент энергетики не могут массово применять автономные гибридные электроустановки для технологического присоединения новых объектов, в том числе в сфере туризма, поскольку есть ряд ограничений в законодательстве. Необходимо вносить изменения в законы и нормативно-правовых акты энергетики РФ. Это позволит гораздо быстрее подключать удаленные от сетей объекты к источникам малой генерации и даст толчок развитию туризма в регионах. По оценкам энергетиков, экономический эффект от развития малой генерации на территории СФО в 2025 году может составить 3,8 млрд руб.

Фото: пресс-служба «Бурятэнерго»
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