Экономика и бизнес 26.12.2024 в 16:20
Регистрация компании в ОАЭ для обхода западных санкций
Текст: Иван Иванов
Erid: 2SDnje2JXJT
Если ваша российская компания планирует выйти на международный рынок, то чтобы обойти западные санкции можно зарегистрировать новое юрлицо в ОАЭ, открыть банковский счет эмиратском банке и вести бизнес с иностранными контрагентами через свою дочернюю фирму в Эмиратах. Очень важно выбрать оптимальную правовую форму и юрисдикцию юридического лица в ОАЭ, от этого зависит формат отчетности, размер налогов, а также бизнес-возможности вашей новой компании. В данный момент в Объединенных Арабских Эмиратах российские резиденты могут открыть бизнес в трех юрисдикциях: во-первых, это Free Zones (около десятка специальных экономических зон в ОАЭ, предлагающих крайне выгодные льготные режимы), во-вторых, это формат Mainland компаний (когда вам требует также доступ к работе на местном эмиратском рынке), и, в-третьих, формат Offshore бизнеса (если вам не нужен арабский рынок, но нужна максимальная конфиденциальность).
Выбор юрисдикции: Free Zone, Mainland или Offshore
Каждая юрисдикция в ОАЭ имеет свои особенности и преимущества, которые зависят от целей бизнеса и характера операций.
Free Zone (Свободные экономические зоны): Подходит для компаний, которые планируют международную торговлю и не намерены работать на внутреннем рынке ОАЭ. Преимущества:
● 100% иностранное владение.
● Освобождение от корпоративного налога (до 50 лет в некоторых зонах).
● Быстрая регистрация и упрощённые регуляторные требования. Примеры: DMCC, JAFZA, IFZA.
Mainland (Материковая зона): Рекомендуется для компаний, желающих работать как на рынке ОАЭ, так и за его пределами. Особенности:
● Требуется местный спонсор с 51% долей (для определённых секторов).
● Нет ограничений на проведение операций внутри ОАЭ.
● Подходит для строительства, розничной торговли и услуг.
Offshore (Офшорная юрисдикция): Оптимально для холдинговых структур, управления активами и минимизации налогов. Преимущества:
● Конфиденциальность данных.
● Невозможность ведения бизнеса внутри ОАЭ.
● Низкая стоимость регистрации.
Как выбрать банк в ОАЭ для компании
Банковский счёт необходим для ведения международных операций. Важно выбрать банк, который поддерживает переводы в Россию и соответствует требованиям бизнеса, грубо говоря, чтобы вы могли спокойно получать заработанные деньги на свои российские банковские счета.
Ключевые критерии выбора банка:
● Возможность работы с российскими партнёрами.
● Поддержка мультивалютных счетов (доллары, евро, дирхамы).
● Репутация и доступ к международным платёжным системам.
Популярные банки в ОАЭ:
● Emirates NBD: Поддержка международных переводов и удобное обслуживание.
● Mashreq Bank: Оптимален для компаний, работающих с Европой и Азией.
● ADCB (Abu Dhabi Commercial Bank): Удобен для компаний с крупными операциями.
● RAKBANK: Идеален для стартапов и малого бизнеса.
Процедура регистрации компании в Эмиратах
1. Выберите форму компании в зависимости от её задач: экспорт, торговля, услуги.
2. Подготовьте документы, включая паспорт учредителей, бизнес-план, договор аренды.
3. Зарегистрируйтесь в соответствующем органе (Free Zone Authority или Департамент экономического развития для материковой зоны).
4. Подайте заявку на открытие счёта, подготовив финансовые документы и информацию о партнёрах.
В целом российскому бизнесу сегодня необходимо быть очень изобретательным и осторожным, чтобы обходить западные санкции: использовать мультивалютные счета для проведения транзакций, работать с банками, которые не ограничивают операции с российскими контрагентами, применять криптовалютные переводы для альтернативных каналов расчётов и тд. Открытие компании в ОАЭ в подходящей юрисдикции и выбор правильного банка позволяет российскому бизнесу легально обходить санкции и эффективно работать на международном рынке. Юристы (ИП Назаркин С.В. ИНН 772873042915, ОГРНИП: 321774600143697) Smart Advisors Group оформят юрлицо в ОАЭ и корпоративные счета в эмиратских банках под ключ, недорого и быстро!
Реклама. ИП Назаркин С.В. ОГРНИП: 321774600143697
Если ваша российская компания планирует выйти на международный рынок, то чтобы обойти западные санкции можно зарегистрировать новое юрлицо в ОАЭ, открыть банковский счет эмиратском банке и вести бизнес с иностранными контрагентами через свою дочернюю фирму в Эмиратах. Очень важно выбрать оптимальную правовую форму и юрисдикцию юридического лица в ОАЭ, от этого зависит формат отчетности, размер налогов, а также бизнес-возможности вашей новой компании. В данный момент в Объединенных Арабских Эмиратах российские резиденты могут открыть бизнес в трех юрисдикциях: во-первых, это Free Zones (около десятка специальных экономических зон в ОАЭ, предлагающих крайне выгодные льготные режимы), во-вторых, это формат Mainland компаний (когда вам требует также доступ к работе на местном эмиратском рынке), и, в-третьих, формат Offshore бизнеса (если вам не нужен арабский рынок, но нужна максимальная конфиденциальность).
Выбор юрисдикции: Free Zone, Mainland или Offshore
Каждая юрисдикция в ОАЭ имеет свои особенности и преимущества, которые зависят от целей бизнеса и характера операций.
Free Zone (Свободные экономические зоны): Подходит для компаний, которые планируют международную торговлю и не намерены работать на внутреннем рынке ОАЭ. Преимущества:
● 100% иностранное владение.
● Освобождение от корпоративного налога (до 50 лет в некоторых зонах).
● Быстрая регистрация и упрощённые регуляторные требования. Примеры: DMCC, JAFZA, IFZA.
Mainland (Материковая зона): Рекомендуется для компаний, желающих работать как на рынке ОАЭ, так и за его пределами. Особенности:
● Требуется местный спонсор с 51% долей (для определённых секторов).
● Нет ограничений на проведение операций внутри ОАЭ.
● Подходит для строительства, розничной торговли и услуг.
Offshore (Офшорная юрисдикция): Оптимально для холдинговых структур, управления активами и минимизации налогов. Преимущества:
● Конфиденциальность данных.
● Невозможность ведения бизнеса внутри ОАЭ.
● Низкая стоимость регистрации.
Как выбрать банк в ОАЭ для компании
Банковский счёт необходим для ведения международных операций. Важно выбрать банк, который поддерживает переводы в Россию и соответствует требованиям бизнеса, грубо говоря, чтобы вы могли спокойно получать заработанные деньги на свои российские банковские счета.
Ключевые критерии выбора банка:
● Возможность работы с российскими партнёрами.
● Поддержка мультивалютных счетов (доллары, евро, дирхамы).
● Репутация и доступ к международным платёжным системам.
Популярные банки в ОАЭ:
● Emirates NBD: Поддержка международных переводов и удобное обслуживание.
● Mashreq Bank: Оптимален для компаний, работающих с Европой и Азией.
● ADCB (Abu Dhabi Commercial Bank): Удобен для компаний с крупными операциями.
● RAKBANK: Идеален для стартапов и малого бизнеса.
Процедура регистрации компании в Эмиратах
1. Выберите форму компании в зависимости от её задач: экспорт, торговля, услуги.
2. Подготовьте документы, включая паспорт учредителей, бизнес-план, договор аренды.
3. Зарегистрируйтесь в соответствующем органе (Free Zone Authority или Департамент экономического развития для материковой зоны).
4. Подайте заявку на открытие счёта, подготовив финансовые документы и информацию о партнёрах.
В целом российскому бизнесу сегодня необходимо быть очень изобретательным и осторожным, чтобы обходить западные санкции: использовать мультивалютные счета для проведения транзакций, работать с банками, которые не ограничивают операции с российскими контрагентами, применять криптовалютные переводы для альтернативных каналов расчётов и тд. Открытие компании в ОАЭ в подходящей юрисдикции и выбор правильного банка позволяет российскому бизнесу легально обходить санкции и эффективно работать на международном рынке. Юристы (ИП Назаркин С.В. ИНН 772873042915, ОГРНИП: 321774600143697) Smart Advisors Group оформят юрлицо в ОАЭ и корпоративные счета в эмиратских банках под ключ, недорого и быстро!
Реклама. ИП Назаркин С.В. ОГРНИП: 321774600143697