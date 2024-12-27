T2 подводит итоги 2024 года

Erid: 2Vfnxvcjcc8T2, российский оператор мобильной связи, поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и Рождеством. В 2024 году компания успешно провела масштабный ребрендинг, продолжила повышать качество связи и представила новые продукты, отвечающие различным жизненным сценариям: обновленную подписку MiXX, возможность обмена гигабайтов и многое другое.«Другие правила. Новый уровень». Ребрендинг T2 стал ответом на стремительное развитие технологий, эволюцию продуктов и новые требования к клиентскому сервису. Компания подчеркнула масштаб обновления инновационными маркетинговыми решениями. Технология Brandboom от оператора наружной рекламы Russ обеспечила синхронный запуск рекламы нового бренда на 14 тыс. цифровых поверхностях по всей России. Охват составил 74% населения в Москве и 64% в Санкт-Петербурге. В Казани цифровой «ковер» с новой айдентикой покрыл всю наружную рекламу города на три часа. Ребрендинг T2 был отмечен, как кампания года в редакционной премии AdIndex Awards 2024, а инфоповод занял второе место в ТОП-15 охватных инфоповодов из сферы PR, рекламы и брендинга в 2024 году по данным исследования Sostav и «СКАН-Интерфакс».Качество связи. За девять месяцев оператор вывел в эфир более 25 тысяч базовых станций – на 212,5% больше, чем за аналогичный период 2023. Всего за три месяца Т2 внедрила технологию VoLTE во всех 69 регионах присутствия, в 22 из них – с применением решений российского разработчика. К середине декабря 2024 голосовой трафик в сети 4G достиг 55%, а количество минут звонков в VoLTE превысило значение 9 миллиардов в месяц. Помимо этого, оператор расширил покрытие на автотрассах федерального значения М11 «Нева», М12 «Восток», покрыл платный участок трассы в объезд Ростова-на-Дону, а также нарастил башенную инфраструктуру на трассе М4 «Дон». Т2 также продолжила улучшать indoor покрытие в социально значимых объектах, обеспечивая абонентов сетями 3G и 4G внутри помещений. Технические работы затронули не только спортивные комплексы, торговые и бизнес-центры, но и крупные ЖК – для этого был подписан ряд соглашений с крупными девелоперами, включая ФСК, MR Group и группу компаний ТОЧНО.Безопасность клиентов. В среднем T2 блокирует 12 млн попыток вызовов в месяц с использованием подменных номеров. Оператор запустил определитель номера для входящих звонков в Telegram и WhatsApp от аккаунтов не из списка контактов абонента. Функция позволяет идентифицировать нежелательные входящие вызовы в указанных мессенджерах, в том числе мошеннические. В 2024 году компания совместно с ГК «Солар» реализовала возможность бесплатно заказать в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении подробный отчет о скомпрометированных данных. Компании запустили услугу в августе, с этого момента клиенты Т2 заказали более 1 млн отчетов. Помимо этого, T2 подписала на Finipolis соглашения о разработке и запуске проектно технологических решений для противодействия мошенничеству. Соглашения направлены на рост безопасности финансовых услуг для клиентов совместно с Газпромбанк Мобайл, Банком ДОМ.РФ, Совкомбанком и ОТП Банком.Развитие продукта. Оператор продолжает развивать мультиподписку MiXX. В мае в ней появились новые предложения – сервис «Пакет» от X5 и подписка Ozon Premium. В сентябре, при партнерстве с Яндекс Плюсом, Т2 представила пользователям MiXX обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса. В декабре оператор, в партнерстве с ВТБ, впервые на телеком-рынке добавил в мультиподписку продукт банковского сегмента – сервис «ВТБ-Вклад MiXX». Теперь пользователям доступна возможность открыть вклад на три месяца в банке ВТБ под 24,5% годовых.Впервые после ребрендинга Т2 запустила первый тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в праздники и выходные, приурочив его к новогодним каникулам. В 2024 году оператор вывел предложение по заморозке цен на новый уровень. Т2 зафиксировала стоимость тарифов открытой линейки навсегда, защитив своих абонентов от повышения стоимости на весь период пользования выбранным тарифным планом. Воспользоваться заморозкой могут новые и действующие клиенты, перешедшие на один из актуальных тарифов оператора.В 2024 году клиенты Т2 обменяли 1,7 млрд минут, а с момента запуска услуги обмена накопленных гигабайтов на выгодные предложения партнеров – 6 млн ГБ. Абоненты конвертировали их в кофе, завтраки, скидки на такси, цифровые сервисы, смартфоны и другие товары и услуги. Оператор продолжил развивать программу «Минуты – новая валюта». В рамках акции «Культурный обмен» компания предложила своим клиентам обменять минуты на билеты в музеи, поддерживая их интерес к культурным мероприятиям. Акция охватила более 40 музеев в 15 городах России – от Владивостока до Калининграда.