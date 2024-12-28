Экономика и бизнес 28.12.2024 в 13:33

В этом году около 2000 жителей Бурятии заключили соцконтракты

Лидером по количеству заключенных социальных контрактов стал Улан-Удэ
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Текст: Татьяна Жамсуева
В этом году около 2000 жителей Бурятии заключили соцконтракты
Фото: ru.freepik

- Социальный контракт - одна из самых популярных мер поддержки. Он предоставляется тем, чей доход меньше прожиточного минимума. В 2024 году из общего числа участников программы - 933 жителя республики получили свыше 291 млн рублей на открытие своего дела, - подвела итоги реализации нацпроекта «Демография» министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Вместе с тем, развитием личного подсобного хозяйства занялись 237 человек, на это направление направлено 47,3 млн рублей. Лидером по числу таких соцконтрактов стал Кабанский район, где 25 человек получили поддержку в размере 5 млн рублей. 

Также по словам министра, помощь в поиске работы оказана 568 жителям региона с финансированием в 35,7 млн рублей. На иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации в рамках соцконтракта израсходовано 27 млн, этим направлением воспользовались 240 человек. 

- По-прежнему в лидерах по количеству заключенных социальных контрактов г. Улан-Удэ - 871, далее Иволгинский район - 127, замыкает тройку лидеров Кабанский район - 112, - уточнила Татьяна Быкова. - Улан-Удэ на первом месте и по числу самозанятых. Так, в 2024 году своё дело открыли 510 горожан, на реализацию своих бизнес-идей им перечислено 160,3 млн рублей. 

На заседании Госсовета по вопросам поддержки семей Президент РФ Владимир Путин предложил повысить доступность социального контракта нацпроекта «Демография» для семей с небольшими доходами и не учитывать его вместе с единым пособием на детей.

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