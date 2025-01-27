Компания РЖД в прошлом году перечислила в бюджет Бурятии 4,4 млрд рублей

Структурные подразделения ОАО «РЖД» и дочерние общества компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – декабре 2024 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 36,3 млрд рублей налогов и взносов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области, в казну региона поступило 30,6 млрд рублей.По другим регионам налоговые выплаты составили:в бюджет Бурятии – 4,2 млрд руб.;в бюджет Забайкальского края – 591 млн руб.;в бюджет Якутии –10,3 млн руб.РЖД и дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.