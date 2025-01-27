Экономика и бизнес 27.01.2025 в 12:19

Компания РЖД в прошлом году перечислила в бюджет Бурятии 4,4 млрд рублей

РЖД является одним из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Компания РЖД в прошлом году перечислила в бюджет Бурятии 4,4 млрд рублей
Фото: архив «Номер один»
Структурные подразделения ОАО «РЖД» и дочерние общества компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – декабре 2024 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 36,3 млрд рублей налогов и взносов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области, в казну региона поступило 30,6 млрд рублей.

По другим регионам налоговые выплаты составили:

в бюджет Бурятии – 4,2 млрд руб.;

в бюджет Забайкальского края – 591 млн руб.;

в бюджет Якутии –10,3 млн руб.

РЖД и дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.
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