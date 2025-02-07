В Бурятии «умирает» монгольский бизнес

По данным налоговой службы, в Бурятии в 2024 году из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) исключили 1537 организаций. Из них 1132 юрлица были организованы гражданами Монголии для ведения деятельности в «Амвэй».Как пояснили в Минпромторге Бурятии, процесс закрытия монгольских компаний начался ещё в 2023 году. Так, по состоянию на лето 2023 года из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРСМСП) было исключено 2944 юридических лица. Более 90% из них исключили по причине непредоставления налоговой отчётности. Из этого числа 1829 юрлиц было образовано гражданами Монголии.В целом же, как отметили в Минпромторге, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Бурятии по итогам 2024 года выросло на 2285 единиц. При этом рост идет в основном за счёт регистрации индивидуальных предпринимателей. Это объясняется тем, что для организаций установлены более жесткие правила работы. По сравнению с ИП юридические лица чаще проверяются, платят более высокие штрафы, им сложнее вывести из бизнеса заработанные деньги. В итоге многие бизнесмены решают, что выгоднее работать как ИП.