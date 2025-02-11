Экономика и бизнес 11.02.2025 в 16:34

Тимлюйский цементный завод подводит итоги 2024 года

Предприятие продолжает модернизацию производства
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Текст: Иван Иванов
Тимлюйский цементный завод подводит итоги 2024 года
Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») предлагает потребителям шесть общестроительных и два специальных вида цемента.

Среди знаковых объектов, на строительство которых «ТимлюйЦемент» отгружал продукцию в 2024 году, – Центр культурного развития в городе Бабушкине Кабанского района, школа на 780 мест, здания Национального музея и Верховного суда Республики Бурятия в г. Улан-Удэ, Ледовая арена в Приаргунске Забайкальского края, автомобильная дорога А-350 «Чита-Забайкальск». Кроме того, продукция предприятия применялась при возведении объектов социального и жилищного строительства в Бурятии и Забайкалье.

В целях обеспечения стабильного выпуска продукции на предприятии проводятся плановые ремонты оборудования, осуществляется техническое перевооружение производства. В 2024 году в общей сложности на модернизацию и переоснащение ООО «ТимлюйЦемент» направлено 271 млн рублей.

На заводе продолжается обновление автотранспортного подразделения. В 2024-м на приобретение спецтехники выделено 55,8 млн рублей. С начала года на предприятие поступили новый карьерный самосвал, тяжелый бульдозер и фронтальный погрузчик. Техника занята на разработке Таракановского карьера.

«ТимлюйЦемент» продолжает модернизацию производства. В числе масштабных инвестиционных проектов, реализуемых в 2024 году, – комплексный проект по увеличению производственных мощностей.

В июне 2024 года после масштабной модернизации запущена в работу сырьевая мельница № 3. Увеличение диаметра агрегата позволило повысить его производительность в 1,8 раза – с 28 до 50 тонн шлама в час. Аналогичные работы ведутся на сырьевой мельнице №4. При этом сырьевая мельница №5 переведена на помол цемента. Работы стартовали в июне текущего года. Цементная мельница № 5 запущена в работу в октябре 2024-го.

Кроме того, увеличение часовой производительности сырьевых и цементных мельниц, вращающихся печей № 1, 3, а также оптимизация работы технологического оборудования, позволило снизить потребление электроэнергии на 7,8 кВт/ч на каждую тонну выпущенной продукции.

Важным событием 2024 года стало получение ООО «ТимлюйЦемент» комплексного экологического разрешения. Оно выдается на срок до семи лет. В документе указаны все экологические параметры и показатели, которые должно соблюдать предприятие.

«Минувший год запомнится коллективу Тимлюйского цементного завода многими интересными событиями и значимыми достижениями. Мы завершили год, выполнив все обязательства перед потребителями, обеспечив высокое качество каждой партии продукции и своевременность отгрузок, - подчёркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Как и прежде, мы готовы в полной мере обеспечить стройки Бурятии и Забайкальского края высококачественными цементами».

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