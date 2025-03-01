В Бурятии пожаловались на дешевое электричество

Уже сегодня власти Бурятии работают над документом, который позволит энергетикам продавать электроэнергию потребителям по повышенной цене. Полученные средства они обещают направлять на развитие электроинфраструктуры. При нынешних тарифах энергетики жалуются на нехватку денег, из-за чего у них нет возможности ремонтировать изношенные сети. Впрочем, жаловались они почти всегда.Какой окажется «сверхнормативная» наценка, сейчас неясно. Власти республики пока стоят на том, чтобы она была, возможно, 3%-ной.«У «Бурятэнерго» желание больше. Там и накопленные кредиты, и льготное техприсоединение, и сама программа повышения надежности. Если все суммировать, то получается гораздо выше», - отмечают в правительстве Бурятии.До мая «Бурятэнерго» должно подать свои окончательные предложения. Власти их обсудят, а затем согласованный вариант будет направлен в Москву в ФАС России. Если все пойдет без проблем, то первую «сверхнормативную» наценку стоимости киловатт*часа электричества в республике все увидят со второй половины будущего года.По словам руководителя Республиканской службы по тарифам Бориса Хмелева, на регуляторные соглашения с энергетиками планируется перевести около 80 регионов страны. 22 региона уже перешли: 18 - на пятилетние соглашения и четыре региона - на десятилетние.Наша республика планирует заключить пятилетнее, минимально допустимое по закону. Но «Бурятэнерго» предлагает на десять лет. Несколько процентов здесь, несколько процентов там, в итоге Бурятия и набирает уровень инфляции, который на фоне многих иных регионов просто удивляет.Конечно, это далеко не первая попытка «Бурятэнерго» увеличить количество собираемых с потребителей денег. К примеру, в 2018 году точно так же, под тем же соусом, обсуждалось повышение тарифов для бизнеса в Бурятии. Тогда эксперты заявляли: прежде чем давить потребителя повышениями, нужно провести полноценный экономический анализ, сделать обоснование. Справедливо это предложение, на наш взгляд, и сегодня.«Представители «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» видят два пути получения денежных средств, оба они и планируют применить. Первый – поднять тариф на 3% для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Второй вариант – ввести ограничения по расстоянию до 3 км от существующих объектов электросетевого комплекса при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей мощностью до 150 киловатт*час. Свыше этого расстояния энергия будет оплачиваться дополнительно», - говорил тогда эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» в Бурятии Сергей Печерский.В то же время энергетики говорили об износе сетей, который последние лет десять стабильно держится у отметки примерно в 80%. Но никакого прогноза размера экономии от изменений, а также планируемых объемов сетей для реконструкции они тогда не представили. Кроме того, по мнению Печерского, не приведены конкретные доводы о том, как эти средства будут использованы.«Я считаю эту меру поспешной. Прежде чем внести поправки в законодательство, нужно сделать экономическое обоснование и анализ. На данный момент учитываются лишь интересы энергетиков. Необходимо провести независимую экспертизу, создать рабочую группу с представителями общественности, провести анализ последствий для населения, в том числе экономический. Только после тщательно проведенной оценки ситуации следует принимать решение о введении дополнительной платы для изыскания средств на реконструкцию», – говорил Печерский.Его слова можно цитировать и сегодня. Впрочем, энергетический монополист вряд ли станет слушать хоть что-то, что идет вразрез со стратегией получения денег. Что касается властей, то хочется верить, что они все-таки изучат вопрос, прежде чем нагружать население дополнительными расходами на электричество.Были и другие попытки выбить деньги в пользу «Бурятэнерго». Так, в конце прошлого года на сайте республиканского парламента появился проект обращения Народного Хурала к зампреду правительства Российской Федерации Александру Новаку. В нем парламентарии просят рассмотреть вопрос финансирования первоочередных мероприятий программы повышения надежности электроснабжения Республики Бурятия за счет средств федерального бюджета.В пояснительной записке к проекту говорилось, что в Бурятии на сегодняшний день износ эксплуатируемого оборудования ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» достиг уровня 80%, из которого более 77% имеет срок эксплуатации, превышающий нормативный (25 лет. - Прим. ред.). Это, по мнению авторов, не позволяет обеспечивать надежное и качественное электроснабжение потребителей. Рост инфляции обусловливает сокращение ремонтной программы. Мощности не хватает, растет аварийность, а подключения к электроснабжению ожидают более 6,5 тыс. человек. Необходима модернизация электросетевого комплекса.«В целях решения накопленных проблем ПАО «Россети Сибирь» разработало Программу повышения надежности электросетевого комплекса филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» на 2025 - 2029 гг. на сумму 19,1 млрд рублей, которая позволит снизить продолжительность и частоту нарушений электроснабжения на 13%, износ оборудования - с 80% до 59%, ликвидировать просрочку накопленных обязательств по договорам на технологическое присоединение льготной категории заявителей и обеспечить своевременное исполнение обязательств по вновь заключенным договорам в последующие периоды», - говорилось в документе.Параллельно «Бурятэнерго» начало подогревать в сети тему нехватки денег и пугать жителей очередными авариями. Так, в компании заявили, что потратили на подготовку к зиме 600 млн рублей, но этого недостаточно.Правда, по оценкам неназванных специалистов, на которых ссылаются в компании, требуется не 19 млрд, а 17 млрд рублей. Откуда взялись еще 2 млрд, непонятно.«Износ сетей в Бурятии составляет более 80%», - сетует на провал работы своей же компании директор «Бурятэнерго» Сергей Козлов. - В течение многих лет энергосистема работает в условиях хронического недофинансирования. Мы поддерживаем работоспособность электросетевого комплекса, но нагрузки с каждым годом растут, а износ увеличивается».Напомним, что «Бурятэнерго» - это часть федеральной корпорации «Россети», которая только за 2023 год заработала более 320 млрд рублей. Но почему нельзя направить их на ремонт изношенных бурятских сетей? Чьи это деньги?Согласно отчету «Россети Сибирь» за 2023 год, ПАО «Россети» владеет лишь 57,9% компании. Еще 20,68% принадлежат «Эрглис лимитед», а 18,23% - AIM Capital SE. Остальные 3,18% приходятся на прочих акционеров. Получается, что почти 40% компании «Россети Сибирь», к которой относятся и бурятские электросети, находятся в руках отнюдь не государства, а компаний с иностранными названиями.Еще одно напоминание: как минимум одно, последнее десятилетие в тарифе на электричество была заложена так называемая инвестиционная составляющая. То есть с населения собирали деньги на обновление электрической инфраструктуры. Но на сетях это, как видно, не очень-то сказалось. И сегодняшнее предлагаемое РСТ повышение тоже не факт, что даст какие-то результаты.