Экономика и бизнес 26.03.2025 в 15:45

Форум производителей «Сделано в Бурятии» станет площадкой для развития бизнеса региона

9 апреля в Улан-Удэ пройдет форум производителей «Сделано в Бурятии» для предпринимателей
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Текст: Иван Иванов
Форум производителей «Сделано в Бурятии» станет площадкой для развития бизнеса региона
Тематические секции форума будут посвящены вопросам регионального регулирования и перспектив развития производства, финансовой поддержки бизнеса, налоговым льготам и преференциям. В диалоге с экспертами и партнерами форума участники проработают и оценят возможности выхода в новые рыночные ниши, смогут подготовиться к работе с федеральными компаниями и взаимодействию с крупным бизнесом.

Производители республики Бурятия смогут стать участниками экспертного совета по обсуждению актуальных проблем и путей их решения. Особое внимание будет уделено вопросам кадрового обеспечения и повышения эффективности деятельности производственных предприятий.
 
Отдельный трек будет посвящён развитию бизнеса в отечественной промышленности, о котором расскажет Сергей Иванов, исполнительный директор и совладелец Группы компаний «ЭФКО» (крупнейший производитель продуктов питания в России, выпускающий продукцию под торговыми марками «Слобода», «Altero», «De olio»).
 
Участие бесплатно, зарегистрироваться на форум производителей можно до 8 апреля 2025 по ссылке.

В рамках форума впервые в Бурятии откроется «Центр закупок сетей», главной целью которого будет установление прямых контактов производителей региона с крупными торговыми сетями. Для участия в «Центре Закупок сетей» необходимо записаться на встречу с представителем торговой сети. Регистрация по ссылке

Форум пройдет при поддержке правительства Бурятии, министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ и Центра предпринимательства «Мой бизнес». Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
 
Получить подробную информацию о Форуме можно по телефону: 8 (800) 550-57-90 или по электронной почте go@federalbusiness.ru.
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