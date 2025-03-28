«Ростелеком» на открытии форума «ИТС регионам» презентовал интеллектуальную транспортную систему Улан-Удэ

«Внедрение интеллектуальной транспортной системы в Улан-Удэ стало важным событием цифровизации дорожной отрасли Бурятии. Четыре года “Ростелеком” совместно с правительством республики и администрацией города работает над модернизацией ИТС для улучшения дорожной ситуации. Сейчас наши специалисты фокусируются на интеграции ИТ–решений с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы система могла автоматически обнаруживать нештатные ситуации — например, движение автомобиля в запрещенном направлении, остановку на полосе движения, выпавший на дорогу груз», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.





«В этом году мероприятие впервые проходит на территории Дальневосточного федерального округа, и не случайно именно здесь. Улан-Удэ стал одним из первых городов, где запущена ИТС. За несколько лет она доказала свою эффективность. Важным достижением стало снижение загруженности основных дорожных магистралей. Средняя скорость транспортного потока увеличилась на 47 процентов — с 15,5 до 22,8 км/ч, несмотря на то, что количество автомобилей за последние 10 лет увеличилось вдвое», - сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.





В Улан-Удэ в первый день конференции–выставки «ИТС регионам» компания «Ростелеком» презентовала интеллектуальную транспортную систему (ИТС), успешно работающую в столице Бурятии с 2021 года. Решение внедрено на территории городской агломерации благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», а также программам «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Развитие транспортной системы Улан-Удэ».ИТС способствует созданию комфортной городской среды, улучшая работу транспортного комплекса. В режиме реального времени система отслеживает интенсивность движения на ключевых участках дорог и помогает оптимизировать потоки, равномерно распределяя транспортных средства.Конференция и выставка «ИТС регионам» — это главное событие в области внедрения и развития интеллектуальных транспортных систем и цифровизации дорожной отрасли. На протяжении десяти лет форум проводится в разных регионах России.Так, с помощью адаптивного светофорного управления на нескольких улицах Улан-Удэ настроен режим «зеленой волны», который позволяет транспортным средствам двигаться без снижения скорости, задержек и остановок. Применение технологии управления транспортным потоком помогает сокращать время в пути и увеличивать пропускную способность.За время реализации проекта в столице республики установлены 86 умных светофоров, запущен Центр обработки данных ИТС, ставший единой платформой управления городским дорожным движением, а также метеостанция, которая анализирует погодные условия и покрытие дорожного полотна для своевременной уборки от снега. Дополнительные сервисы по светофорному регулированию, мониторингу параметров транспортного потока, видеонаблюдению, детектированию ДТП и ЧС, а также метеомониторингу обеспечивают специалистов Центра управления дорожным движением точной картиной о ситуации на дорогах Улан-Удэ.