Экономика и бизнес 04.04.2025 в 10:03

Фермер из Кяхтинского района планирует открыть цех по производству полуфабрикатов

Хозяйство уже занимается растениеводством и разведением коров, лошадей и свиней
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фермер из Кяхтинского района планирует открыть цех по производству полуфабрикатов

В рамках рабочей поездки в Кяхтинский район министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев посетил фермерское хозяйство Зоригто Очирова.

Зоригто начал заниматься фермерством в 2012 году, и за это время его хозяйство выросло до 630 гектаров посевных площадей, где выращиваются зерновые и кормовые культуры. Помимо растениеводства, фермер содержит крупный рогатый скот, лошадей и свиней.

Сейчас хозяйство активно готовится к предстоящей посевной кампании - в конце апреля начнется сев на всех 630 гектарах с небольшим увеличением площадей под кормовые культуры, больше расшириться не позволяет нехватка свободных площадей.

- Посевные площади у района есть, но они зарегистрированы на собственников, которые их не обрабатывают. Так создается ситуация «ни себе ни людям». В законодательстве есть инструменты изъятия неиспользуемых сельхозземель, данный вопрос будет прорабатываться, - отметили в минсельхозе Бурятии.

Особое внимание фермер уделяет развитию переработки. Уже через месяц планируется запуск собственного цеха по производству мясных полуфабрикатов:

- Мы хотим производить качественную продукцию из собственного сырья - пельмени, позы, котлеты, вплоть до холодца, - делится планами Зоригто. - Если своего мяса не будет хватать, будем закупать у местных жителей.

Дело отца продолжает 25-летний сын Хэшэгто, который уже стал полноценным фермером. Молодой человек управляет собственным участком в 90 гектаров, доставшимся ему от отца, и активно помогает в основном хозяйстве:

- Он у меня - правая рука, сам работает на комбайне, управляет техникой. Не думал, что станет фермером, дал ему денег на машину, а он вернулся уже с лошадьми, - улыбается Зоригто. – Сейчас создал свою семью, ждут с женой второго ребенка.

 

Фото: минсельхоз РБ

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минсельхоз Бурятии

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