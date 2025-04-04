В Бурятии открылась первая региональная промплощадка

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов проверил работу первой региональной промышленной площадки. Новый объект станет альтернативой Промышленному парку и откроет дополнительные возможности для местных производителей.

- Создана новая точка роста для производственного бизнеса, ориентированного на выпуск продукции прямо здесь, в республике. Это новый формат поддержки малого и среднего предпринимательства - альтернатива Промышленному парку, но с такими же выгодными условиями для резидентов, - подчеркнул глава.





На площадях предприятия «Энерготехномаш» (6287,2 кв.м.) полностью проведены все инженерные коммуникации: электричество, тепло, вода. Уже сейчас здесь разместились 8 резидентов - производство мебели, металлоконструкций, жилых и нежилых модульных строений, туалетной бумаги, а также беспилотников.

- Интерес предпринимателей высокий, спрос растёт. Мы понимаем, что запуск производства — это всегда непростая задача, поэтому подключили механизмы имущественной поддержки. Арендная ставка субсидируется из бюджета республики, и итоговая цена для резидентов — всего 130 рублей за квадратный метр! Это такие же условия, как в Промышленном парке, но на новой, дополнительной площадке, - говорит глава Бурятии.

- Мы также помогаем с приобретением станков. Следующим шагом станет поддержка маркетинга и продвижения продукции. Для нас важно, чтобы производство в Бурятии развивалось - это новые рабочие места, зарплата и доходы людей и их уверенность в завтрашнем дне, - добавил Алексей Цыденов.

Фото: телеграм-канал глава Бурятии Алексея Цыденова