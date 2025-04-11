Экономика и бизнес 11.04.2025 в 15:24

В Улан-Удэ вложат полмиллиарда в обновление ЛВРЗ

Деньги пойдут на ремонт цехов и санитарно-бытовых помещений
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ вложат полмиллиарда в обновление ЛВРЗ
Фото: пресс-служба ЛВРЗ
В 2025-2026 годах на Улан-Удэнском ЛВРЗ (входит в АО «Желдорреммаш») проведут масштабные ремонтные работы в основных и вспомогательных производственных цехах, санитарно-бытовых помещениях. Общая сумма расходов на реализацию программы обновления заводской инфраструктуры превысит 500 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

«Данные меры нацелены на улучшение условий труда, безопасность и комфорт сотрудников завода, повышение социальной удовлетворенности персонала и эффективности производства. Средства будут направлены на обновление инженерных коммуникаций, в том числе замену кровли с усилением несущих конструкций и фонарного остекления на локомотиворемонтном производстве, дизельном комбинате, в сталелитейном, чугунолитейном, якорном и автотранспортном цехах. Ремонтные работы уже начались и будут проводится поэтапно для обеспечения непрерывности производственного процесса», - рассказали в пресс-службе ЛВРЗ.

Обновление санитарно-бытовых помещений на заводе идет еще с 2023 года. На эти цели уже направлено свыше 25 млн рублей. В течение 2025 года запланирован капитальный ремонт более 40 помещений, в том числе душевых, раздевалок и комнат отдыха, обновление водопровода, систем отопления и вентиляции, а также установка современного сантехнического оборудования. Это позволит снизить эксплуатационные расходы предприятия, соответствовать современным стандартам промышленной безопасности и укрепить позиции завода как надежного, технологически развитого и социально-ответственного предприятия.

- Для нас важно не только какие производственные результаты демонстрирует наше предприятие, но и условия труда и отдыха работников. Коллектив – это есть наша основная ценность. От уровня комфорта на рабочем месте и в зонах отдыха зависит достижение наших ключевых бизнес-задач, - подчеркнул директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборских.

- Планируемые работы являются важным этапом на пути к росту производительности труда. Комфортные условия на рабочем месте способствуют повышению мотивации и удовлетворённости сотрудников, снижению текучести кадров. Ремонт санитарно-бытовых помещений, обновление рабочей зоны и создание эргономичного пространства положительно влияют на работоспособность и здоровье персонала, - в свою очередь добавил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Унгаев.
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