В Улан-Удэ вложат полмиллиарда в обновление ЛВРЗ

В 2025-2026 годах на Улан-Удэнском ЛВРЗ (входит в АО «Желдорреммаш») проведут масштабные ремонтные работы в основных и вспомогательных производственных цехах, санитарно-бытовых помещениях. Общая сумма расходов на реализацию программы обновления заводской инфраструктуры превысит 500 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.«Данные меры нацелены на улучшение условий труда, безопасность и комфорт сотрудников завода, повышение социальной удовлетворенности персонала и эффективности производства. Средства будут направлены на обновление инженерных коммуникаций, в том числе замену кровли с усилением несущих конструкций и фонарного остекления на локомотиворемонтном производстве, дизельном комбинате, в сталелитейном, чугунолитейном, якорном и автотранспортном цехах. Ремонтные работы уже начались и будут проводится поэтапно для обеспечения непрерывности производственного процесса», - рассказали в пресс-службе ЛВРЗ.Обновление санитарно-бытовых помещений на заводе идет еще с 2023 года. На эти цели уже направлено свыше 25 млн рублей. В течение 2025 года запланирован капитальный ремонт более 40 помещений, в том числе душевых, раздевалок и комнат отдыха, обновление водопровода, систем отопления и вентиляции, а также установка современного сантехнического оборудования. Это позволит снизить эксплуатационные расходы предприятия, соответствовать современным стандартам промышленной безопасности и укрепить позиции завода как надежного, технологически развитого и социально-ответственного предприятия.- Для нас важно не только какие производственные результаты демонстрирует наше предприятие, но и условия труда и отдыха работников. Коллектив – это есть наша основная ценность. От уровня комфорта на рабочем месте и в зонах отдыха зависит достижение наших ключевых бизнес-задач, - подчеркнул директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборских.- Планируемые работы являются важным этапом на пути к росту производительности труда. Комфортные условия на рабочем месте способствуют повышению мотивации и удовлетворённости сотрудников, снижению текучести кадров. Ремонт санитарно-бытовых помещений, обновление рабочей зоны и создание эргономичного пространства положительно влияют на работоспособность и здоровье персонала, - в свою очередь добавил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Унгаев.