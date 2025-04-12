Повышение налогов в 2025 году привело к падению налоговых сборов в Бурятии

В десятки раз сокращается прибыль компаний и предприятий РФ в первом квартале 2025 года по сравнению с первым кварталом прошлого. Повышенный на 5% налог на прибыль собирать просто не с чего.

- Например, в Бурятии база для расчета налога на прибыль за январь-февраль 2025 года составила 3,4% от уровня этого же периода прошлого года, - пишет в своем блоге известный российский экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.

По словам эксперта, при новой ставке налога на прибыль (25%) бюджет Бурятии получит всего 24 миллиона рублей, а годом ранее при старой ставке (20%) республика получила более полумиллиарда рублей!

Как говорит обозреватель, повышение налогов не помогло фискальным властям увеличить налоговые поступления. Более того, они будут снижаться, поскольку предприятия начали испытывать торможение своей экономической деятельности в связи с высокими ставками кредитования и ухудшением экономической конъюнктуры на рынках.

Экономист также обратил внимание и на структуру убытков в нашем регионе, потому что «она в целом отражает кризисное состояние российской экономики».

По его словам, больше всего потеряла за год сфера добычи полезных ископаемых (совокупные убытки составили 331 миллион рублей), обрабатывающие производства (259 миллионов) и энергетика (125 миллионов).

«Стагнация экономики в связи усилением фискальных мер и повышением ключевой ставки ЦБ может усилиться в 2025 году», - полагает он.





Фото: "Номер один"