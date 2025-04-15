Экономика и бизнес 15.04.2025 в 12:56

В Улан-Удэ впервые прошёл форум производителей «Сделано в Бурятии»

Он стал важной площадкой для обсуждения перспектив развития бизнеса
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ впервые прошёл форум производителей «Сделано в Бурятии»
9 апреля 2025 года в Улан-Удэ прошел первый форум производителей «Сделано в Бурятии». Форум стал важной площадкой для обсуждения перспектив развития бизнеса региона и объединил более 300 участников, включая представителей малого и среднего бизнеса, крупных компаний, экспертов и государственных структур.

Курс на развитие региона

Форум стал важной площадкой для развития предпринимательства в Бурятии, позволив предпринимателям наладить прямые контакты с крупными торговыми сетями и государственными организациями. Участники отметили значимость подобных мероприятий для укрепления связей между бизнесом, властью и экспертным сообществом.

Центральным событием форума стало пленарное заседание с участием главы республики Алексея Цыденова. В формате открытого диалога предприниматели смогли задать волнующие вопросы о поддержке бизнеса, перспективах выхода на федеральные рынки и преодолении текущих экономических вызовов.


«Все прозвучавшие предложения возьмем в работу и определим все необходимые аспекты для их решения. Уважаемые участники форума, нам выгодно, чтобы вы наращивали свое производство и становились конкурентоспособными не только на местном рынке, но и за пределами Бурятии», – отметил глава республики Алексей Цыденов.

Предприниматель, исполнительный директор Акселератора роста малого бизнеса, эксперт Центра экономики инфраструктуры Сергей Ситников поделился с предпринимателями Бурятии рекомендациями по развитию регионального бизнеса, а также выходу на федеральные рынки.


«Бурятия — это регион с особым характером, в основе которого мужество. Без этого качества невозможно представить не только события сегодняшних дней, но и экономическое развитие», — отметил Сергей Ситников.

Фокус на промышленность

На форуме были организованы заседания экспертных советов, посвящённые ключевым направлениям экономики региона. В ходе экспертных советов «Промышленность строительных материалов» и «Пищевая промышленность» обсуждались вопросы финансовой поддержки бизнеса, внедрения бережливого производства, подбора кадров и целевой подготовки, выхода на федеральные рынки и международного сотрудничества. Эксперты предложили конкретные меры по устранению барьеров для бизнеса, которые были взяты в работу для дальнейшего анализа и реализации.


«Основной повесткой вопросов были, конечно же, кooпepaция нaшиx пpeдпpиятий, мacштaбиpoвaниe иx пpoизвoдcтвa, yвeличeниe экcпopтнoгo пoтeнциaлa, кaдpoвoe oбecпeчeниe пpoмышлeннocти и pяд дpyгиx вoпpocoв», – отметил вpиo министра пpoмышлeннocти, тopгoвли и инвecтиций Бypятии Aлeкceй Унгaeв.

Выход на новые рынки

Впервые на форуме был организован Центр закупок сетей, который позволил выстроить прямое взаимодействие между производителями региона и крупными торговыми сетями, такими как «Титан», «Абсолют», «Смит», «Вегос-М», «Николаевский», «Пятёрочка» и другими.

«В процессе переговоров представители торговых сетей нашли интересных поставщиков и готовы заключить с ними контракты. Важно, чтобы местная продукция занимала все больше полок в супермаркетах», — отметил директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков.


«Классный формат, побольше бы таких мероприятий. Здесь не только полезные выступления спикеров, но и прямые переговоры с закупщиками. Некоторые сети, например, «Абсолют», обычно сложно «достать», а сегодня они здесь и готовы к диалогу. Это отличная возможность!», — поделился руководитель компании «Лесная фабрика» Александр Разживин.

Янжима, менеджер торговой группы «Абсолют», подтвердила заинтересованность сетей в локальных поставщиках: «Мы рассматриваем всех поставщиков, производителей, нам интересно все. Делаем упор на расширение ассортимента, ищем местных производителей. Местное производство вызывает большее доверие у покупателей, это всегда хорошее качество, свежие сроки, единственное, может быть это высокая стоимость в отличии крупных федеральных компаний».


Организатором Форума «Сделано в Бурятии» выступил Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке правительства республики, министерства промышленности, торговли и инвестиций, министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ. Партнеры форума – Т2, Сбер, Энергострой, Улан-Удэнский авиационный завод и другие.

Форум прошёл в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Минпромторг Бурятии
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