Глава Бурятии и гендиректор «Россети Сибирь» обсудили развитие электроэнергетики

Встреча главы Бурятии Алексея Цыденова и генерального директора компании «Россети Сибирь» Антона Дьячкова состоялась в Улан-Удэ 17 апреля. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, стороны обсудили повышение надёжности электроснабжения региона и реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Особое внимание было уделено заключению регуляторного соглашения, которое позволило бы вывести электросетевой комплекс Бурятии из многолетнего кризиса недофинансирования.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что серьезным вызовом для руководства региона и компании «Россети Сибирь» является высокий уровень износа энергообъектов в республике. Активное развитие региона, появление новых предприятий, реализация мастер-плана развития Улан-Удэ, строительство новых жилищных комплексов и переход жителей на электроотопление требует повышения надежности энергосистемы.Генеральный директор «Россети Сибирь» рассказал о ремонтной программе энергокомпании в Бурятии в 2025 году и о подготовке сетей к отопительному сезону, обратив особое внимание на необходимость перераспределения нагрузки между подстанциями. Также он отметил, что одним из наиболее эффективных решений видится подписание регуляторного соглашения, которое позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Бурятии, обновить электрические сети и обеспечить необходимой мощностью новые объекты.«Опыт подписания регуляторных соглашений с другими регионами у компании «Россети Сибирь» есть. Опыт положительный. В Кузбассе благодаря соглашению в этом году будет реализована масштабная ремонтная программа сетей. Соглашение подписано также в Омской и Томской областях. Это дает жителям стабильность, фиксацию тарифа, а энергетикам – гарантию возмещения затрат на развитие сетей. При существующем износе оборудования и нарастающих потребностях в мощностях в Бурятии регуляторное соглашение – важный и необходимый шаг», – подчеркнул Антон Дьячков.Участники встречи предварительно обсудили параметры будущего соглашения и достигли понимания, что подписание документа действительно гарантирует региону долгосрочное развитие электросетевого комплекса и позволит повысить надежность сетей и качество электроснабжения. Таким образом, удастся соблюсти баланс интересов энергетиков, региональной власти и потребителей электроэнергии в Бурятии.