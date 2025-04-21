Миллиард налево, миллиард направо

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) окончательно заменила ранее действующую (ЕГАИС Лес). Новая цифровая платформа обеспечивает как мониторинг использования лесных ресурсов и соблюдение правил лесопользования, так и контроль за охраной и защитой лесов. Звучит как что-то очень полезное. Все бы ничего, да вот только предприниматели, ряды которых за последние годы и без того изрядно поредели, от технологического нововведения не в восторге. Среди многочисленных жалоб ключевая одна — отсутствие отклика при обращении в техподдержку.Разработкой ФГИС ЛК правительство РФ занялось еще несколько лет назад. Инновационный цифровой проект пролоббировали в рамках Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Систему разрабатывали Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз выступает оператором ФГИС ЛК, отвечает за разработку программы, а также дальнейшую эксплуатацию. - Прим. ред.) и компания AT Consulting. Федеральное агентство не поскупилось - выделило на разработку программы 1,2 млрд рублей.Ранее же вместо ФГИС ЛК действовала Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней — ЕГАИС Лес, на разработку которой в свое время ушло не менее 360 млн рублей и как минимум более миллиарда бюджетных средств на поддержание ее дальнейшей работы.Возникает резонный вопрос - ради чего тогда кто-то решил похоронить затраченные средства? Опираясь на открытые источники, можно узнать, что целями создания новой программы были: автоматизация процессов управления лесным хозяйством, повышение эффективности работы специалистов и т. д. Таким образом, у ФГИС ЛК достаточно широкий функционал. Под ним «прячется» не только сбор и хранение информации о состоянии лесных объектов страны, но и автоматическое обнаружение изменений. Однозначно сказать, что теперь предприниматели под колпаком у государства, нельзя, тем не менее в перечне целей программы имеется пункт «повышение прозрачности лесной отрасли».Однако не все лесопользователи разделили восторг от запуска новой программы. Нарекания возникли сразу. Так, председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии Александр Дятлов на одном из заседаний Госдумы от имени 15 регионов заявил, что «лесопромышленные предприятия всей страны испытывают значительные трудности в производственной деятельности».В частности, бизнесмены жаловались, что невозможно подать любые документы по лесосекам, которые не загружены в ФГИС ЛК, невозможно создать положительный баланс древесины на лесосеке, соответственно, невозможно ее вывезти.Председатель комитета подчеркнул, что предпринимателей удручает расхождение сведений в ФГИС ЛК и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРС), незащищенность персональных и коммерческих данных, а также нулевая помощь со стороны техподдержки.Из-за всех свалившихся трудностей лесопромышленники попросили дать им возможность воспользоваться переходным периодом, но Рослесхоз этот маневр пресек на корню, заявив, что у отрасли было достаточно времени для подготовки к работе в системе. Как итог колоссальные трудности не заставили себя ждать - они стали появляться буквально на каждом шагу.В Telegram уже расплодилось множество онлайн-сообществ, завязанных на тематике ФГИС ЛК. Нас же интересует одно - «ФГИС ЛК: Чат поддержки». Сегодня в нем состоят 6 252 человека, и непрочитанными ежедневно висят тысячи сообщений с вопросами, которые по большей части останутся без ответа.- Если полистать переписку, то можно заметить, что она идет между тысячами людей одновременно. Все они обращаются в пустоту с вопросами: как сделать это, как сделать то, как закрыть, как открыть, как подписать, как ввести в программу ту или иную информацию и т. д., - делится одна из лесных предпринимателей Ирина Радванская. - ФГИС ЛК время от времени выпускает на своей официальной страничке методические пособия на тему того, как работать в программе, и даже проводит образовательные вебинары, но на практике это не помогает. Нам крайне необходима поддержка онлайн.- Наша компания тоже столкнулась с огромным количеством трудностей при работе с ФГИС ЛК. Мы неоднократно писали им письма, одно, например, отправили 18 февраля, и ответ ждем до сих пор. Дозвониться на горячую линию попросту невозможно, — говорит предприниматель. - А вопросы порой возникают такие, что решать их нужно прямо сейчас. Каждая минута простоя — это нервы, деньги и стресс для людей.На сегодняшний день вся техника, используемая для перевозки и заготовки древесины, должна быть оборудована системой «ГЛОНАСС». За нарушение предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 100 000 до 200 000 рублей, для юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.При повторном нарушении санкции существенно возрастают и могут включать конфискацию как самой древесины, так и транспорта.- Система «ГЛОНАСС» для предпринимателей обернулась дополнительными затратами. Вот, например, у вас в лесу есть участок, на котором имеется трактор для заготовки древесины, на нем обязана быть эта навигационная спутниковая система, стоимость которой варьируется от 18 000 рублей до 34 500 рублей. На том же участке стоит КамАЗ для вывоза леса - он тоже должен быть оснащен системой «ГЛОНАСС». Далее заготовленный лес перевозится на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры (ОЛИ), - отмечает бизнесвумен. - Оттуда транспортируется к покупателю, и делается это, условно, на очередном КамАЗе, а это снова затраты на систему «ГЛОНАСС». При этом после введения обязательного требования по установке системы спутниковой навигации стоимость данного оборудования выросла в несколько раз.Если брать усредненно (25 000 рублей за стоимость оборудования и монтажных работ. - Прим. ред.), то техническое оснащение трех машин обойдется предпринимателю в 75 000 рублей. А если таковых по стране как минимум 6 252 человека, и у них у всех по трактору и паре КамАЗов? 468 млн рублей, не считая долгосрочной перспективы обслуживания.Лесные предприниматели в том числе отмечают ужесточение требований к транспортировке лесоматериалов. Например, теперь перевозчики должны обладать статусом ИП или же ООО, а также уметь работать с ФГИС ЛК и ГЛОНАСС. Частники, разумеется, обременять себя лишней ответственностью не захотели и в половине случаев разбежались по вахтам.- ИП, может быть, и звучит легко, а на деле людям необходимо увеличить затраты на расчетно-кассовое обслуживание и техническую поддержку своего предприятия. Все это выливается в дополнительные расходы и налоговые затраты, - считает Ирина Радванская. - Потому что из-за всего этого увеличивается стоимость услуг лесоперевозчиков. Условно говоря, год назад они возили лес за 1 500 рублей, а теперь - за 2 000 рублей. Расчет идет за один «куб».Таким образом, теперь транспортировка леса на машине объемом в 30 «кубов» будет обходиться не в 45 000 рублей, как раньше, а в 60 000. Это, соответственно, ведет к удорожанию его конечной стоимости для покупателей, поскольку предприниматель вынужден отбивать затраты.Помимо всего прочего, существуют и иные продукты, например, приложение «ФГИС ЛК.Фото», которое необходимо для создания материалов фотофиксации и отправки их в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса. Функционирует оно исключительно в тандеме с Госуслугами, требующими для его установки наличие устройства, работающего на операционных системах Android версии 7.0 и выше. Следовательно, предпринимателям также необходимо иметь современную технику, а не кнопочные телефоны для связи.- То, что эта программа не работает без Госуслуг, очень напрягает. Далеко не всем комфортно от того, что они вынуждены вести свою коммерческую деятельность через приложение, в котором находятся их персональные данные, - говорит Ирина.Совокупность возникающих трудностей вызывает кадровый голод в отрасли. В лесной сфере эта проблема стоит наиболее остро. Средний возраст сотрудников стремится к 50 годам, а количество молодых специалистов неумолимо идет на спад. Главный фактор, который сегодня отталкивает людей от работы в лесном хозяйстве - размер заработной платы.- Лично я не знаю ни одного молодого специалиста, кто пришел бы работать к нам после окончания института. Денег за такую работу дают очень мало, зато ответственности хоть отбавляй. Все, что хоть как-то связано с лесом, это расстрельные должности. Условно говоря, не организовал тушение пожара — тебя посадят, не выявил вовремя незаконную рубку — тебя посадят. Мотивация такова, что допусти ты одну оплошность, и тебя будут ждать тюремные нары. Зачем так рисковать за 30 тыс. рублей? - считает местный предприниматель. - Лесная отрасль на данный момент преодолевает шоковую терапию. Наверное, она к чему-то нас всех приведет. В любом случае останутся только те, кто смог выжить. ФГИС ЛК — штука хорошая, вот только научиться бы ею пользоваться. Сделать это без техподдержки невероятно сложно. Если она не заработает в ближайшее время, то численность предпринимателей вновь значительно снизится.Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков ранее заявлял, что «регионы, которые заблаговременно начали подготовку к работе с ФГИС Лесного комплекса - внесли информацию о лесосеках, лесных участках, правоустанавливающих документах, вели работу с лесным бизнесом по вопросам оснащения техники системой спутниковой навигации, проверяли качество внесенных данных, безболезненно прошли переход на ФГИС ЛК». Так, может, стоило сначала переговорить с теми, кто работает в системе? Например, с лесопромышленниками, которые полагают, что некоторые пытаются выдать желаемое за действительное.