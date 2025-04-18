Бизнес Бурятии выходит на новый уровень с помощью цифровых решений

На форуме T2 представила инструменты для бизнеса, помогающие компаниям выйти на новый уровень. Одна из таких услуг – SMS-таргет. С ее помощью можно привлечь новых клиентов, сообщить о скидках или спецпредложениях, найти персонал.





Одним из спикеров форума стал представитель T2 – эксперт по нейросетям Алексей Сампилов. Он объяснил, почему нейросети – это дешевые, но эффективные работники, и как бизнес может использовать их для своего развития уже сейчас.





