Экономика и бизнес 18.04.2025 в 16:14
Бизнес Бурятии выходит на новый уровень с помощью цифровых решений
Текст: Иван Иванов
Мобильный оператор T2 рассказал, как современные онлайн-инструменты могут помочь малому и среднему бизнесу Бурятии расти. Компания стала официальным партнером форума производителей «Сделано в Бурятии», который прошел в республике в апреле. Оператор представил на мероприятии своего спикера – эксперта по нейросетям Алексея Сампилова и организовал работу чат-бота, с помощью которого можно было задать вопрос Главе республики Алексею Цыденову. Весь день для предпринимателей работала нетворкинг-зона T2, где можно было подобрать цифровые решения под запрос бизнеса – от умной телефонии до привлечения новых клиентов или сотрудников.
Для анализа аудитории используются данные более 48 млн абонентов T2, для настройки рассылки – до 200 параметров таргета. В итоге SMS-сообщение получает только целевая аудитория, бюджет на рассылку прогнозируется заранее, а остатки сообщений переносятся на следующий месяц. Востребованность этой услуги в Бурятии по итогам 2024 года выросла на 20% и продолжает расти.
Специально для форума «Сделано в Бурятии» оператор T2 разработал еще одно цифровое решение – чат-бот, который помогал гостям ориентироваться в насыщенной программе мероприятия.
Форум прошел при поддержке Правительства Республики Бурятия, Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия и Центра предпринимательства «Мой бизнес». Мероприятие объединило пищевую, строительную, обрабатывающую отрасли и стало площадкой для обмена опытом между местными производителями и экспертами.
Алексей Баиров, директор бурятского филиала T2:
«У нашей компании есть целый арсенал цифровых решений, которые могут помочь предпринимателям Бурятии развивать свой бизнес еще более эффективно: это не только SMS-таргет, но и корпоративная АТС, M2M-услуги, аналитика больших данных. Мы используем современные сервисы, способные помочь локальному бизнесу выйти на новый уровень. Как патриоты своего региона, мы заинтересованы в развитии локального рынка производителей и готовы находить индивидуальные решения для самых разных задач».
Директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков:
«Нам удалось создать платформу для установления партнерских отношений и обмена идеями. На форуме эксперты делились с участниками ценными знаниями и практическими инструментами, которые можно использовать для масштабирования малого и среднего бизнеса. Уверен, такие мероприятия способствуют экономическому росту нашего региона».
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На форуме T2 представила инструменты для бизнеса, помогающие компаниям выйти на новый уровень. Одна из таких услуг – SMS-таргет. С ее помощью можно привлечь новых клиентов, сообщить о скидках или спецпредложениях, найти персонал.
Для анализа аудитории используются данные более 48 млн абонентов T2, для настройки рассылки – до 200 параметров таргета. В итоге SMS-сообщение получает только целевая аудитория, бюджет на рассылку прогнозируется заранее, а остатки сообщений переносятся на следующий месяц. Востребованность этой услуги в Бурятии по итогам 2024 года выросла на 20% и продолжает расти.
Специально для форума «Сделано в Бурятии» оператор T2 разработал еще одно цифровое решение – чат-бот, который помогал гостям ориентироваться в насыщенной программе мероприятия.
Одним из спикеров форума стал представитель T2 – эксперт по нейросетям Алексей Сампилов. Он объяснил, почему нейросети – это дешевые, но эффективные работники, и как бизнес может использовать их для своего развития уже сейчас.
Форум прошел при поддержке Правительства Республики Бурятия, Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия и Центра предпринимательства «Мой бизнес». Мероприятие объединило пищевую, строительную, обрабатывающую отрасли и стало площадкой для обмена опытом между местными производителями и экспертами.
Алексей Баиров, директор бурятского филиала T2:
«У нашей компании есть целый арсенал цифровых решений, которые могут помочь предпринимателям Бурятии развивать свой бизнес еще более эффективно: это не только SMS-таргет, но и корпоративная АТС, M2M-услуги, аналитика больших данных. Мы используем современные сервисы, способные помочь локальному бизнесу выйти на новый уровень. Как патриоты своего региона, мы заинтересованы в развитии локального рынка производителей и готовы находить индивидуальные решения для самых разных задач».
Директор Гарантийного фонда Бурятии Станислав Брыков:
«Нам удалось создать платформу для установления партнерских отношений и обмена идеями. На форуме эксперты делились с участниками ценными знаниями и практическими инструментами, которые можно использовать для масштабирования малого и среднего бизнеса. Уверен, такие мероприятия способствуют экономическому росту нашего региона».
Реклама. ООО "Т2 МОБАЙЛ" ИНН 7743895280 Erid: 2Vfnxw43omJ
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