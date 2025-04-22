В Бурятии стартовала «Школа фермера»

22 апреля на базе Института непрерывного образования Бурятской ГСХА открылся пятый поток Всероссийского образовательного проекта «Школа фермера». В пятом потоке участвуют 39 слушателей, среди которых 10 участников – ветераны СВО и члены их семей. Для них прием осуществлялся вне конкурсного отбора.

Получать знания и навыки участники будут по двум направлениям: «Молочное и мясное скотоводство». Обучение будет проходить 2,5 месяца. Наставниками и руководителями традиционно станут преподаватели Бурятской ГСХА.

В этом году проект впервые проводится дважды — весной и осенью, что позволит охватить больше желающих.

- Теоретическое обучение пройдёт дистанционно, а практика состоится на площадках крупнейших сельскохозяйственных предприятий. В качестве выпускного испытания участники представят бизнес-план своего проекта. По окончании обучения слушатели получат дипломы гособразца, которые в дальнейшем будет важным документом для подачи заявки на гранты, — рассказывает Сергей Доржиев, проректор по ДПО, директор Института непрерывного образования.

- Пока не определился с направлением - мясным или молочным. Нужен грамотный подход, поэтому сначала решил отучиться в «Школе фермера», получить полезные знания, чтобы не допускать ошибок, - поделился Жаргал Ульзутуев. Он вернулся со службы в зоне СВО два месяца назад и теперь планирует заняться фермерством.

Школа фермера - совместный проект минсельхозпрода Бурятия, Бурятского филиала Россельхозбанка и Бурятской сельхозакадемии.





Фото: loon.site