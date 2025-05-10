По газопроводу через Бурятию «есть подвижки»

Россия и КНР продвинулись в переговорах по поводу продажи газа Китаю по газопроводу «Сила Сибири — 2». Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак - сообщает ТАСС. «Подвижки есть», — сказал он. Новак отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уже поручили ускорить процесс согласования окончательных условий соответствующего контракта. «А так в целом, да, работа там идет», — добавил он.



Накануне вице-премьер сообщил, что Путин и Си Цзиньпин в Кремле обсудили проект «Сила Сибири — 2» и дали указания ускорить его реализацию.

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.



Если газопровод пройдет через Бурятию, то по-мнению экспертов, появится шанс постепенно уйти от угольной генерации, переведя загрязняющие атмосферу городов Бурятии угольные ТЭЦ и котельные на экологически чистое топливо.