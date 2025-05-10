Экономика и бизнес 10.05.2025 в 17:12

По газопроводу через Бурятию «есть подвижки»

В Москве согласовываются вопросы по цене газа в Китай
A- A+
Текст: Иван Иванов
По газопроводу через Бурятию «есть подвижки»
Фото: freepik.com

Россия и КНР продвинулись в переговорах по поводу продажи газа Китаю по газопроводу «Сила Сибири — 2». Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак - сообщает ТАСС.  «Подвижки есть», — сказал он. Новак отметил, что президент России Владимир Путин  и председатель КНР Си Цзиньпин  уже поручили ускорить процесс согласования окончательных условий соответствующего контракта. «А так в целом, да, работа там идет», — добавил он.

Накануне вице-премьер  сообщил, что Путин и Си Цзиньпин в Кремле обсудили проект «Сила Сибири — 2» и дали указания ускорить его реализацию.
Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.  

 Если газопровод пройдет через Бурятию, то по-мнению экспертов, появится шанс постепенно уйти от угольной генерации, переведя загрязняющие атмосферу городов Бурятии угольные ТЭЦ и котельные на экологически чистое топливо.

Теги
газификация

Все новости

В Якутске ребенок упал с 9 этажа
10.05.2025 в 18:35
В Улан-Баторе открыли памятник «Журавли»
10.05.2025 в 18:28
На автокроссе в Улан-Удэ перевернулись машины
10.05.2025 в 18:17
В Бурятии начались весенне-полевые работы
10.05.2025 в 17:49
По газопроводу через Бурятию «есть подвижки»
10.05.2025 в 17:12
В Улан-Удэ ожидается чрезвычайная пожарная опасность
10.05.2025 в 16:53
Аэропорт Читы закрыли из-за огня на летном поле
10.05.2025 в 16:33
На ипподроме Улан-Удэ проходит кросс среди машин
10.05.2025 в 16:26
Министр экономики Бурятии решила уволиться
10.05.2025 в 16:10
Лесной пожар в Бурятии может перекинуться на населенный пункт
10.05.2025 в 15:40
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
В Бурятии начались весенне-полевые работы
В Мухоршибирском районе стартовала посевная компания
10.05.2025 в 17:49
В Бурятию начался завоз китайской и среднеазиатской картошки
Несмотря на низкий курс доллара, цены на популярный корнеплод оказались выше отечественного
10.05.2025 в 14:53
В Москве снова обсудят газопровод «Сила Сибири-2» через территорию Бурятии
Это произойдет в ходе визита Си Цзиньпина
08.05.2025 в 14:49
Из Монголии запущен первый в истории межконтинентальный рейс в Америку
Пунктом  назначения станет крупнейший город штата Техас.
05.05.2025 в 08:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru