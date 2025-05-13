Экономика и бизнес 13.05.2025 в 10:52

Более 4 тысяч тонн рапсового масла вывезено из Бурятии в Китай

Вся продукция отправлена железнодорожным транспортом
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 4 тысяч тонн рапсового масла вывезено из Бурятии в Китай

С 01 января по 11 мая 2025 года из Бурятии в Китай на железнодорожном транспорте отправлено более 4,4 тыс. тонн рапсового масла. Вся продукция была проверена сотрудниками управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.

- В соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортёра продукция прошла лабораторный контроль в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», который подтвердил отсутствие карантинных вредных организмов. На подкарантинную продукцию выдано 200 фитосанитарных сертификатов, - сообщили в Россельхознадзоре.

Организация-экспортер включена в список зарегистрированных производителей, размещенный на сайте Россельхознадзора.

Напомним, в 2024 году в Бурятии заработал первый масличный завод по производству рапсового масла.

 

Фото: loon.site

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