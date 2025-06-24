Экономика и бизнес 24.06.2025 в 18:01

Одалживаем деньги друзьям: как это делать правильно

Эксперты по финансам дали несколько полезных советов
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Одалживаем деньги друзьям: как это делать правильно

Пословица гласит: «Друг познается в беде». Поэтому, когда возникает сложная финансовая ситуация, многие обращаются именно к друзьям. Стоит ли одалживать деньги и как это делать правильно, чтобы заем не обернулся убытками и не разрушил добрые отношения, рассказали эксперты моифинансы.рф.

Друг в беде не бросит?

Финансово грамотные люди хранят на накопительном счете подушку безопасности. Эти деньги спасают, если возникает непредвиденная ситуация – например, поломка холодильника или потеря работы. К сожалению, это правило соблюдают не все. Часто граждане начинают искать деньги, когда уже что-то произошло.

Есть вариант банковского кредита, но он не всегда является рабочим. У заемщика может быть плохая кредитная история либо высокая долговая нагрузка. В этом случае банк может отказать в выдаче заемных средств.

Также стоит учитывать экономическую ситуацию. Если ключевая ставка высокая (например, сейчас она составляет 16%), то и кредиты дорогие. В этом случае выгоднее будет попросить деньги в долг у друга.

Тема финансов для многих является щепетильной. Но не стоит бояться задать уточняющие вопросы: почему человек оказался в такой ситуации, знает ли он о возможностях кредитования (например, оформление банковской карты с беспроцентным периодом), на что ему требуются деньги.

Если это отпуск или покупка игровой приставки, то можно порекомендовать подождать с тратами и накопить нужную сумму самостоятельно.

 

Фото: Номер один

Теги
БРИОП финансовая грамотность

Все новости

Народный Хурал поддержал инициативу Улан-Удэнского горсовета
24.06.2025 в 18:45
Одалживаем деньги друзьям: как это делать правильно
24.06.2025 в 18:01
В колледже искусств Улан-Удэ вручили дипломы выпускникам
24.06.2025 в 17:45
За главный приз в полмиллиона рублей на фестивале «Ночь ёхора» поборются 14 коллективов
24.06.2025 в 17:33
В Бурятии родители юных мотоциклистов раскошелились на 30 тысяч рублей
24.06.2025 в 17:01
На Байкале готовятся к празднованию Дня рыбака
24.06.2025 в 16:44
Владимир Павлов Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тоосоогоор hанамжаараа хубаалдаба
24.06.2025 в 16:10
В Бурятии промаркируют туалетную бумагу и подгузники
24.06.2025 в 15:59
Глава Бурятии отчитался перед Народным Хуралом о работе правительства
24.06.2025 в 15:42
В Бурятии снизился показатель младенческой смертности
24.06.2025 в 15:31
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
В Бурятии промаркируют туалетную бумагу и подгузники
От каждой проданной единицы товара 50 копеек перепадет бизнесменам
24.06.2025 в 15:59
В Бурятии цены на автомобили будут падать до осени
Тем, кто хочет купить еще дешевле, рекомендовано подождать
21.06.2025 в 16:28
Энергетиков наказывают рублем
В Бурятии строительство нового жилья уперлось в нехватку электроэнергии
21.06.2025 в 07:00
В Бурятии построят локальную энергосистему на основе малых ГЭС
Соглашение о ее строительстве было подписано на ПМЭФ
20.06.2025 в 16:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru