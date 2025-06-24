Одалживаем деньги друзьям: как это делать правильно

Пословица гласит: «Друг познается в беде». Поэтому, когда возникает сложная финансовая ситуация, многие обращаются именно к друзьям. Стоит ли одалживать деньги и как это делать правильно, чтобы заем не обернулся убытками и не разрушил добрые отношения, рассказали эксперты моифинансы.рф.

Друг в беде не бросит?

Финансово грамотные люди хранят на накопительном счете подушку безопасности. Эти деньги спасают, если возникает непредвиденная ситуация – например, поломка холодильника или потеря работы. К сожалению, это правило соблюдают не все. Часто граждане начинают искать деньги, когда уже что-то произошло.

Есть вариант банковского кредита, но он не всегда является рабочим. У заемщика может быть плохая кредитная история либо высокая долговая нагрузка. В этом случае банк может отказать в выдаче заемных средств.

Также стоит учитывать экономическую ситуацию. Если ключевая ставка высокая (например, сейчас она составляет 16%), то и кредиты дорогие. В этом случае выгоднее будет попросить деньги в долг у друга.

Тема финансов для многих является щепетильной. Но не стоит бояться задать уточняющие вопросы: почему человек оказался в такой ситуации, знает ли он о возможностях кредитования (например, оформление банковской карты с беспроцентным периодом), на что ему требуются деньги.

Если это отпуск или покупка игровой приставки, то можно порекомендовать подождать с тратами и накопить нужную сумму самостоятельно.

Фото: Номер один