Экономика и бизнес 19.10.2025 в 11:54

Иркутские авиастроители запустят МС-21 до конца октября

Министр Минпромторга анонсировал новый срок запуска отечественного лайнера в эксплуатацию
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Российский самолет МС-21 поднимется в воздух в полностью импортозамещенной комплектации до конца октября. Об этом во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

С прошлого года министр уже несколько раз анонсировал начало полноценных испытаний лайнера. В последний раз Алиханов в Совете Федерации обещал, что МС-21 в версии, которая планируется для поставок в авиакомпании, совершит первый полет в августе.

В ноябре прошлого года он говорил, что импортозамещенный МС-21 впервые полетит в марте или апреле 2025 года. Уже в марте глава ведомства говорил про июнь или июль, но летом Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о полете только частично импортозамещенного лайнера.

Впервые МС-21 поднялся в воздух еще в 2020 году, причем уже тогда на нем были установлены отечественные двигатели ПД-14. С того момента производители пытаются заменить на отечественные разработки все остальные системы, в том числе композитные материалы.

Как сообщает «Lenta.ru» в начале 2024 года СМИ сообщили, что с композитами возникла проблема. В процессе их импортозамещения самолет потяжелел на шесть тонн, из-за чего дальность его полета резко снизилась. Позднее эту информацию косвенно подтвердил первый вице-премьер Денис Мантуров, анонсировавший разработку укороченной версии лайнера, что позволит «более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик» и сохранить параметры по дальности полета.

Вместе с тем ответственные за разработку лица утверждают, что первые поставки МС-21 могут начаться уже в 2026 году, а этим летом премьер-министр Михаил Мишустин утверждает, что самолет находится на завершающей стадии сертификации, как несколько других новых моделей.

По словам экс-гендиректора «Бурятских авиалиний» Анатолия Абашеева в стране 80% эксплуатируемой авиатехники - западного производства. И задержки и переносы выпуска отечественных самолётов неблагоприятно сказываются на перспективах отрасли.

В результате авиапарк стареет, чему способствуют западные санкции. При этом эксперт не исключил варианта, что при благоприятном исходе встречи между лидерами России и США в Венгрии, удастся решить вопросы мирного урегулирования, а также получить возможность импорта самолётов, двигателей и запчастей американской компании «Боинг». «Это решение на время уменьшило бы остроту проблемы», - подчеркнул Анатолий Абашеев.

