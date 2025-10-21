Экономика и бизнес 21.10.2025 в 17:52

Data-Driven AVOD: «Ростелеком» представил новое решение для таргетированной рекламы

A- A+
Текст: Иван Иванов
Data-Driven AVOD: «Ростелеком» представил новое решение для таргетированной рекламы
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), компания First Data (портфельная компания «Ростелекома», часть кластера Х.Технологии) и сейлз-хаус «Эверест» представили новое решение для таргетированной рекламы в AVOD (Advertising-Based Video on Demand). Теперь профиль пользователя формируется не только на основе паттернов медиапотребления, но и с учетом реальной покупательской активности, что позволяет повысить точность рекламной кампании.

В основе решения, представленного на конференции MarTech Universe, организованной «Ростелекомом», лежит уникальный функционал, который позволяет анализировать миллионы анонимизированных транзакций, выявляя устойчивые потребительские тренды и создавая точные рекомендации по целевым аудиториям для брендов. 

Data-Driven AVOD объединяет данные о поведении пользователей в Wink (включая просматриваемый контент, частоту и время просмотра) и сторонние данные о покупках. Это позволяет находить не просто зрителей с общими интересами (например, любителей комедии), но и тех, кто сочетает эти предпочтения с реальными жизненными потребностями, такими как ремонт дома или покупка шин для внедорожника. Таким образом реклама перестает быть назойливой и превращается в релевантное предложение, основанное на реальных поведенческих моделях человека.

Александр Старостин, генеральный директор и сооснователь First Data:

«Решение Data-Driven AVOD предназначено для рекламодателей и означает переход от рекламы всем подряд к персонализированной коммуникации, где каждое сообщение имеет ценность как для зрителя, так и для бренда. Этот напрямую влияет на бизнес-метрики за счет более точного попадания в аудиторию, повышая вероятность покупки. В итоге значительно повышается эффективность рекламных кампаний и, как следствие, растет выручка компании».

Реклама. ПАО Ростелеком
Erid: 2Vfnxx45q4c

Теги
Ростелеком

Все новости

Data-Driven AVOD: «Ростелеком» представил новое решение для таргетированной рекламы
21.10.2025 в 17:52
Молодым архитекторам Бурятии предлагают выиграть миллион рублей
21.10.2025 в 17:34
Поликлиника в Тункинском районе готова на 75%
21.10.2025 в 16:45
Жители Бурятии смогут выгодно купить сельхозживотных на аукционе
21.10.2025 в 16:44
В Бурятии сотрудницу оскандалившегося «Востока» отправили под домашний арест
21.10.2025 в 16:33
В Улан-Удэ хлебовоз столкнулся с грузовиком и легковушкой
21.10.2025 в 16:21
Программа долгосрочных сбережений. Просто для себя
21.10.2025 в 15:45
В Бурятии защитник завышенных тарифов покинул свой пост
21.10.2025 в 15:27
За неделю у жителей Бурятии изъяли 29 единиц оружия
21.10.2025 в 15:14
В Бурятии от готовой еды ООО «Восток» уже пострадал 121 человек
21.10.2025 в 14:49
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В Улан-Удэ провалилась попытка арестовать деньги и имущество «Хотьковского автомоста»
Компания не отработала аванс в размере почти 1,5 миллиарда рублей
20.10.2025 в 12:43
Иркутские авиастроители запустят МС-21 до конца октября
Министр Минпромторга анонсировал новый срок запуска отечественного лайнера в эксплуатацию
19.10.2025 в 11:54
Продажи «праворульных» Тойот бьют рекорды
Автомобилисты вкладываются в бренд для сохранения своих денег
19.10.2025 в 10:04
В Бурятии объявлен прием заявок на гранты социальным предпринимателям
Их сумма достигает 500 тысяч рублей
17.10.2025 в 11:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru