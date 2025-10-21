Data-Driven AVOD: «Ростелеком» представил новое решение для таргетированной рекламы

Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), компания First Data (портфельная компания «Ростелекома», часть кластера Х.Технологии) и сейлз-хаус «Эверест» представили новое решение для таргетированной рекламы в AVOD (Advertising-Based Video on Demand). Теперь профиль пользователя формируется не только на основе паттернов медиапотребления, но и с учетом реальной покупательской активности, что позволяет повысить точность рекламной кампании.В основе решения, представленного на конференции MarTech Universe, организованной «Ростелекомом», лежит уникальный функционал, который позволяет анализировать миллионы анонимизированных транзакций, выявляя устойчивые потребительские тренды и создавая точные рекомендации по целевым аудиториям для брендов.Data-Driven AVOD объединяет данные о поведении пользователей в Wink (включая просматриваемый контент, частоту и время просмотра) и сторонние данные о покупках. Это позволяет находить не просто зрителей с общими интересами (например, любителей комедии), но и тех, кто сочетает эти предпочтения с реальными жизненными потребностями, такими как ремонт дома или покупка шин для внедорожника. Таким образом реклама перестает быть назойливой и превращается в релевантное предложение, основанное на реальных поведенческих моделях человека.Александр Старостин, генеральный директор и сооснователь First Data:«Решение Data-Driven AVOD предназначено для рекламодателей и означает переход от рекламы всем подряд к персонализированной коммуникации, где каждое сообщение имеет ценность как для зрителя, так и для бренда. Этот напрямую влияет на бизнес-метрики за счет более точного попадания в аудиторию, повышая вероятность покупки. В итоге значительно повышается эффективность рекламных кампаний и, как следствие, растет выручка компании».Реклама. ПАО РостелекомErid: 2Vfnxx45q4c