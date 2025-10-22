Экономика и бизнес 22.10.2025 в 11:11

С России снимут санкции

ЕС и Трамп готовят план по прекращению огня и возврату 300 млрд замороженных российских денег
Текст: Иван Иванов
С России снимут санкции
Неожиданный перенос будапештской встречи Владимира Путина и Дональда Трампа недолго омрачал ожидания россиян. 
Как выяснилось, с России скоро снимут все санкции, пишет портал «Lenta.ru».

Так Европа и Украина работают над планом, состоящим из 12 пунктов, по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

«Европа и Украина готовят предложение из 12 пунктов по прекращению конфликта (...). Контролировать реализацию плана будет Совет по миру под председательством президента США Дональда Трампа», — передает агентство слова источников.

Отмечается, что план включает в себя постепенное снятие всех санкций против России. При этом, как утверждают авторы материала, документ предполагает возвращение 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центрального банка  только после того, как Москва  «согласится внести свой вклад в восстановление Украины».

В Бурятии позитивно отреагировали на новость о возможном перемирии, снятии санкций и возвращению стране 300 миллиардов долларов, заблокированных на западе. 

«Верится с трудом, но если санкции снимут, то и налоговую политику могут поменять. Поскольку в случае возврата денег и снятия санкций,  проблемы с формированием бюджета будут решаться гораздо проще, а малый бизнес уже не будет смысла так сильно душить налогами», - заявил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.

Фото: Номер один

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
