Экономика и бизнес 22.10.2025 в 12:41

«Хотьковский автомост» не хочет терять «Удачу» в Улан-Удэ

Компания не согласна с разрывом контракта на строительство третьего моста
Текст: Карина Перова
«Хотьковский автомост» не хочет терять «Удачу» в Улан-Удэ
Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова

ОАО «Хотьковский автомост» обратилось в Арбитражный суд Бурятии с исковым заявлением к ГКУ «Бурятрегионавтодор». Строительная организация требует признать недействительным решение учреждения от 13 октября об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта на возведение третьего моста «Талаан» («Удача»).

Подчеркивается, что исковое заявление приняли к производству, судебное заседание назначено на 17 ноября.

Напомним, о расторжении контракта со скандальным подрядчиком в прошлую пятницу сообщил глава республики. На данный момент готовность моста составляет 49%. В него вложили уже около 4,2 миллиардов рублей.

«Проблемы у генподрядчика не только по нашей стройке, но и по другим федеральным объектам. И нет надежды на то, что ситуация у строительной организации выправится. У компании нет ресурсов на зарплаты, найм персонала, закупку материалов. После расторжения контракта будем искать нового генподрядчика», - подчеркивал Алексей Цыденов.

Ранее «Номер один» сообщал, что «Хотьковский автомост» не отработал аванс в размере почти 1,5 млрд рублей. Однако попытка арестовать деньги и имущество компании провалилась.

Теги
третий мост хотьковский автомост

