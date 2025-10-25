Экономика и бизнес 25.10.2025 в 20:10

"Улан-Удэстальмост" переходит на сокращенный график из-за кризиса

Организация испытывает финансовый кризис
Текст: Татьяна Жамсуева
Фото: Номер один

Завод "Улан-Удэстальмост", крупнейший производитель мостовых и промышленных металлоконструкций на Дальнем Востоке, перешел на сокращенный рабочий график из-за финансового кризиса. Министр промышленности Бурятии Денис Гармаев сообщил, что неоплата со стороны заказчиков на сумму свыше 100 млн рублей стала одной из причин кризиса.

"Часть сотрудников переведена на сокращенный график из-за неоплаты в размере 100,8 млн рублей от заказчиков. Мы на связи с Минпромторгом России и рассматриваем возможные подряды. Завод энергоемкий, и мелкие заказы не могут покрыть его потребности", - отметил Гармаев.

На заводе уточнили, что проблема связана с нехваткой финансовой поддержки и новых заказов. Счета завода заблокированы из-за задолженности перед ФНС. Руководство завода предпринимает меры для стабилизации ситуации.

В октябре на предприятие приняли более 150 сотрудников и создали подразделение для строительства третьего моста через Уду, но 13 октября заказчик отказался от контракта. Теперь завод просит властей о поддержке.

Правительство Бурятии расторгло контракт с генподрядчиком "Хотьковский автомост" по строительству моста стоимостью 7 млрд рублей, так как компания не выполнила проект. Власти ищут нового подрядчика для завершения строительства в 2027 году, готовность объекта составляет 49%.

Финансовый кризис также затронул теплоснабжение Улан-Удэ. Котельная завода обеспечивает теплом 4,5 тыс. домов. Первый заместитель мэра Сергей Гашев сообщил о временной финансовой поддержке поставок угля на котельную из городского бюджета.

Теги
стальмост

25.10.2025 в 20:10
