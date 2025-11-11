«Наше дело – поддержка вашего»

В 2025 году стартовал новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» для поддержки бизнеса. Он направлен на помощь тем, кто только думает об открытии своего дела, так и тем, кто хочет его масштабировать. Отсутствие капитала и нехватка знаний – главные барьеры перед стартом бизнеса или его масштабированием. Потенциальные предприниматели не знают, с чего начать, им страшно подвести людей и потерять деньги. А те, у кого уже есть свое дело, могут быть не в курсе или не до конца понимать, какие именно льготы, субсидии, кредитные каникулы или другие госпрограммы им доступны.Сегодня бизнес любого масштаба может воспользоваться мерами поддержки от государства. Так, на платформе МСП.РФ доступно более 800 мер и 30 сервисов для предпринимателей. Среди них: регистрация бизнеса, консультации, образовательные курсы, оценка рынка и расчет бизнес-плана, конструктор документов, нововведений в законодательстве, календарь налоговой отчетности, сервис досудебного обжалования, каталог франшиз, база объектов недвижимости под бизнес, форма подачи заявки на получение льготных кредитов и многое другое.В центрах «Мой бизнес» по всей стране предпринимателям помогают развивать свое дело. Здесь можно:• получить консультации по финансам и юридическим вопросам;• научиться грамотно планировать бизнес;• разработать маркетинговую стратегию, запустить рекламу или улучшить дизайн продукции.Специалисты центров поддержат на всех этапах – от старта до продвижения бизнеса.Для ведения бизнеса во многих нишах, предпринимателю необходимо получить лицензию или разрешение. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. Сегодня все данные можно получить на «Госуслугах». Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, а для разрешений — в 1,5 раза.Чтобы больше предпринимателей по всей стране узнали о мерах поддержки государства, стартовала федеральная рекламная кампания. Герои роликов и наружной рекламы - компании, которые воспользовались мерами поддержки по нацпроекту.Марина Иванова - предприниматель. Её бизнес «Как по маслу» начинался как маленькая семейная кондитерская, а благодаря поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» стал масштабным и успешным проектом.Вместе с командой кондитеров Марина радует своих покупателей сладостями, вдохновлёнными традициями Русского Севера: печатными пряниками, обрядовым печеньем тетёры, десертами по авторским рецептам.Братья Алексей и Егор Кравцовы решили зашифровать фразу «Еще 5 минут!», которую часто говорят любители компьютерных игр в название своего бренда: — VMMGAME, где буква V — это римская цифра 5, а MM — more minutes. Молодые предприниматели разрабатывают уникальную мебель для киберспортсменов: удобные кресла, столы и разные аксессуары для тех, кто долго сидит за монитором. Компания выиграла в номинации «Потребительские товары» на форуме «Сильные идеи для нового времени». Там же качество их продукции оценил лично Владимир Путин. VMMGAME планирует расширить аудиторию бренда, внедрить новые продукты в производство и обеспечить рост продаж. По мнению создателей, победа в конкурсе поможет им в этом. А вместе с государственной поддержкой компания намерена развиваться дальше и выходить на рынки других стран.Вы тоже можете реализовать свои идеи вместе с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». Обращайтесь в центры «Мой бизнес» (vk.cc/arhc4f) или переходите на сайт мсп.рф. Там вы сможете получить экспресс-консультации по развитию бизнеса, подобрать идеальную площадку для онлайн-продаж, получить помощь в сфере госзакупок и многое другое.До конца 2024 года меры государственной поддержки для бизнеса предоставлялись по национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Производительность труда». Однако с 2025 года начался новый этап: оба этих направления вошли в состав нового единого национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он создан для комплексного решения задач по поддержке, развитию и масштабированию российского бизнеса, аккумулируя лучшие практики и инструменты для его устойчивого роста.