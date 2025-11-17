Власти Бурятии ищут покупателя на проблемный завод

Ситуацию на «Улан-Удэстальмосте» прокомментировал глава Бурятии в ходе прямого эфира 15 ноября. По словам Алексея Цыденова, она сейчас сложная.- В первую очередь, это связано со снижением заказов. В целом, есть проекты приостановленные, основные заказчики – железная дорога. Проект модернизации Восточного полигона сейчас сдвинут вправо, завершение второго этапа и третий этап. По большим мостам на федеральных дорогах тоже сейчас немножко сдвижка произошла. Ну и по промышленному строительству тоже сегодня не так много объектов. Это, безусловно, сказывается на ситуации с нашим заводом, - рассказал глава Бурятии.По словам Алексея Цыденова, проблемы есть и с собственником завода.- Акционер завода это тот же, что и акционер «Хотьковского автомоста», то есть это один акционер. И, поскольку у них такая системная проблема в целом с финансированием, то это отражается и на деятельности завода, к сожалению. Они в том числе и заводу должны на самом деле. Поэтому работаем с банками, у них основные залоги в Сбербанке. Такая ситуация в целом была в 2017-2018 году, там тоже все в залоге было в Сбербанке, тогда удалось ее решить. Надеюсь, что сейчас тоже получится, ищу системных инвесторов, и кто бы дал заказ на продукцию, и кто бы, может быть, выкупил завод. То есть такая работа сейчас ведется. Понятно, что ее нельзя решить без согласования с существующими собственниками, но, поскольку у них ситуация непростая, поэтому ищем все-таки, кто может помочь. Повторюсь, мы уже такой путь проходили, решили тогда, надеюсь, что сейчас тоже получится решить, - отметил руководитель республики.Сейчас власти республики предпринимают все меры для спасения предприятия.- Все необходимые действия для этого предпринимаем. На уровне министерства промышленности тоже у нас уже наш министр Денис Гармаев ездил в Минпром. Ситуация доложена министру Антону Андреевичу Алиханову. Он тоже уже знает, какая ситуация с нашим заводом. Ну и с банками, с инвесторами тоже параллельно работаем. Надеюсь, что решим, - резюмировал Алексей Цыденов.